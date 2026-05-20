РФ ударила по Украине дроном с радиацией: он нес на себе ракету с ураном

Служба безопасности Украины обнаружила опасную аномалию на месте падения вражеского беспилотника в Черниговской области. На обломках модифицированного дрона зафиксирован повышенный радиационный фон из-за остатков боевой ракеты. Эксперты уже идентифицировали опасные изотопы урана.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведка и следователи Службы безопасности провели тщательное исследование остатков вражеского вооружения, которым российская армия атаковала область в апреле 2026 года.

Следователи установили, что оккупанты поставили опасное вооружение на свои ударные беспилотники во время массированной атаки в ночь на 7 апреля этого года. Вблизи поселка Камка правоохранители обнаружили фрагменты ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», которой была дооборудована вражеская «Герань-2».

«Российские войска используют такие ракеты при массированных атаках для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БпЛА», — отметили в СБУ.

Во время проведения радиационной разведки в непосредственной близости от обнаруженных фрагментов беспилотника и ракеты приборы зафиксировали опасные показатели, угрожавшие жизни местного населения.

«Зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека», — заявили в ведомстве.

СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины провели операцию по локализации угрозы. Они привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и успешно транспортировали ее в специализированное место хранения радиоактивных отходов.

Впоследствии лабораторные исследования подтвердили худшие опасения:

«По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят впечатляющие элементы из обедненного урана идентифицированы как Уран-235 и Уран-238».

По данному факту следователями Службы безопасности осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за военные преступления.

Учитывая высокую токсичность и радиоактивность обедненного урана, украинцев призывают быть максимально бдительными при обнаружении подозрительных металлических предметов или остатков авиатехники.

«Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающую среду», — предупреждают специалисты.

При обнаружении таких опасных предметов строго запрещено приближаться к ним, касаться или самостоятельно перемещать их. Необходимо срочно отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке.

