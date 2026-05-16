Чернігів — Динамо: де і коли дивитися фінал Кубка України

У середу, 20 травня, "Чернігів" та київське "Динамо" поборються у фіналі Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Гра розпочнеться о 18:00.

Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробиватиметься серія пенальті — без додаткових таймів.

Де дивитися матч Чернігів — Динамо

В Україні поєдинок "Чернігів" — "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

У півфіналі "Динамо" розгромило "Буковину", а "Чернігів" у серії пенальті сенсаційно здолав "Металіст 1925".

Зазначимо, що "Чернігів" став другим в історії представником Першої ліги, який дійшов до фіналу Кубка України. Вперше це вдалося "Інгульцю" в сезоні-2018/19.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

