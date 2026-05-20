Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
438
Час на прочитання
3 хв

Відома українська акторка вперше розсекретила свого бойфренда і заговорила про весілля

Зірка вже міряє весільні сукні та підбирає заручальну каблучку.

Валерія Гажала
Ірина Кудашова

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Українська акторка Ірина Кудашова, відома глядачам за роллю у серіалі «Школа», поділилася подробицями особистого життя.

Ще від початку цього року артистка транслює у соцмережах щасливий роман. Раніше вона хизувалася лише коштовною каблучкою та сюрпризами від обранця та не показувала його. Проте нещодавно під час романтичної відпустки на Мальдівах вона все ж показала коханого, щоправда, зі спини.

Та цього разу Ірина ще більше розповіла про обранця. Ним виявився українець Борис, який ще з юних років проживає за кордоном і розвиває там свої амбіції не у творчій сфері. За словами акторки, він готовий з’являтися у неї в фотоблогу, але саме вона поки що проти це робити через страх наврочити.

«Звати Борис. Він українець, але від 18 років за кордоном — працює там. Він не медійна людина. Працює в серйозній компанії. Він не проти публічності, але я просто не хочу зурочити. Поки все не буде законно — мені страшно, бо це найщасливіші мої стосунки», — замилувала Кудашова в інтерв’ю проєкту «Кейс».

Ірина Кудашова з бойфрендом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Та навіть за такий не дуже довгий період стосунків пара вже роздумує про весілля. Вони готуються стати чоловіком і дружиною наступного року й мають приблизне уявлення концепції свята.

«Освідчення ще не було, але я знаю, що це буде, в процесі. Ми з ним обговорювали весілля й хочемо наступного 2027 року. Я б хотіла його зіграти у місці, де є якийсь замок, на березі океану чи моря. Я б не хотіла багато гостей. Але точного місця немає. Ми просто обговорювали, хто як хоче. Але в цілому не принципово», — поділилася зірка.

Ба більше, парочка вже сходила на огляд різних каблучок для Ірини з ініціативи чоловіка, аби той знав її вподобання. І відтоді бойфренд акторки пообіцяв підібрати потрібний момент і освідчитися. Крім того, закохані навідалися і до весільного салону у Лондоні, де артистка приміряла декілька суконь і вже зупинила свій вибір на декількох силутеах.

«Я хочу дві сукні: одну максимально таку пишну, як у принцеси, а іншу — „рибку“. Це була моя ідея організувати побачення у весільному салоні, бо хотілося приміряти. Але насправді хочу, щоб це (підбір весільного вбрання — прим. ред.) робили в Україні. А поки мене є рік, тому я поступово починаю щось придивлятися», — заінтригувала Ірина.

Зазначимо, парочка познайомилася в одному із популярних додатків для знайомств. Знайомство відбулося пів року тому за ініціативи Ірини. Акторка говорить, що вона одразу від першого дня знайшла спільну мову із бойфрендом. Зірка ділиться, що в їхніх стосунках панує гармоніє та взаєморозуміння, яке формується через діалоги.

