Не торкайтеся цієї рослини, бо вона може вбити: як її розпізнати

Аконіт / © Credits

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В Україні розпочалося цвітіння аконіту — однієї з найотруйніших рослин. Екологи попереджають, що всі її частини містять смертельно небезпечний токсин, а через схожість листя з деякими городніми культурами люди можуть помилково зірвати її.

Про це написали у природному заповіднику «Медобори».

Там нагадали, що аконіт, відомий також як борець, вовкобій або тоя, містить алкалоїд аконітин, який належить до найсильніших рослинних отрут.

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«Усі частини рослини отруйні. Вони містять алкалоїд аконітин, який є однією з найсильніших рослинних отрут. Корені мають характерний запах, що нагадує запах хрону або селери», — повідомили у заповіднику.

За даними фахівців, в Україні росте 19 видів аконіту, з яких 10 трапляються у Карпатах. Аконіт Бессера поширений на Подільській височині, де росте у тінистих дубово-грабових лісах.

Якою може бути смертельна доза

У державному Переліку рослин, дерев і кущів з отруйними плодами та небезпечним пилком зазначено, що смертельна доза аконітину починається від 1,5 мг.

Отрута діє дуже швидко. Уже за кілька хвилин після потрапляння токсину можуть з’явитися:

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оніміння у місці контакту;

поширення втрати чутливості по тілу;

сильне потовиділення;

гарячка;

діарея.

За високих концентрацій токсину отруєння може закінчитися смертю.

Фахівці зазначають, що листя аконіту недосвідчені люди можуть сплутати із: селерою, петрушкою, любистком, жовтцем чи садовим дельфініумом.

Особливо небезпечна схожість із пряними травами, якщо аконіт росте поблизу присадибних ділянок.

Як упізнати небезпечну рослину

Під час цвітіння аконіт легко впізнати за характерними синіми або фіолетовими квітками, форма яких нагадує шолом.

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Саме через цю особливість рослина отримала народну назву борець.

Фахівці радять не зривати незнайомі дикорослі рослини, не куштувати їх і не дозволяти дітям гратися з ними. Якщо після контакту з рослиною з’явилися симптоми отруєння, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу, адже дія аконітину може розвиватися дуже швидко.

Нагадаємо, українець продемонстрував небезпеку контакту з борщівником: після дотику до рослини в нього з’явилися масштабні опіки, пухирі та сильний свербіж, що охопили близько 20% шкіри. Чоловік лікувався в опіковому відділенні Ужгорода, проходив перев’язки та приймав антибіотики. Він закликав не торкатися рослини голими руками, адже навіть короткий контакт з її соком може призвести до тяжких опіків.

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