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Не прикасайтесь к этому растению, потому что оно может убить: как его распознать
Эксперты объяснили, почему его нельзя затрагивать и с какими растениями его чаще всего путают.
В Украине началось цветение аконита — одного из самых ядовитых растений. Экологи предупреждают, что все ее части содержат смертельно опасный токсин, а из-за всхожести листьев с некоторыми огородными культурами люди могут ошибочно сорвать ее.
Об этом написали в природном заповеднике «Медоборы».
Там напомнили, что аконит, известный также как борец, волкобой или тоя, содержит алкалоид аконитин, который принадлежит к сильнейшим растительным ядам.
«Все части растения ядовиты. Они содержат алкалоид аконитин, являющийся одним из сильнейших растительных ядов. Корни обладают характерным запахом, напоминающим запах хрена или сельдерея», — сообщили в заповеднике.
По данным специалистов, в Украине произрастает 19 видов аконита, из которых 10 встречаются в Карпатах. Аконит Бессера распространен на Подольской возвышенности, где произрастает в тенистых дубово-грабовых лесах.
Какой может быть смертельная доза
В государственном списке растений, деревьев и кустов с ядовитыми плодами и опасной пыльцой указано, что смертельная доза аконитина начинается от 1,5 мг.
Яд действует очень быстро. Уже через несколько минут после попадания токсина могут появиться:
онемение в месте контакта;
распространение потери чувствительности по телу;
сильное потоотделение;
лихорадка;
диарея.
При высоких концентрациях токсина отравление может окончиться смертью.
Специалисты отмечают, что листья аконита неопытные люди могут спутать с сельдереем, петрушкой, любистком, лютиком или садовым дельфиниумом.
Особенно опасно сходство с пряными травами, если аконит растет вблизи приусадебных участков.
Как узнать опасное растение
Во время цветения аконит легко узнать по характерным синим или фиолетовым цветкам, форма которых напоминает шлем.
Именно из-за этой особенности растение получило народное название борец.
Специалисты советуют не срывать незнакомые дикорастущие растения, не пробовать их и не разрешать детям играть с ними. Если после контакта с растением появились симптомы отравления, необходимо немедленно обратиться за помощью, ведь действие аконитина может развиваться очень быстро.
Напомним, украинец продемонстрировал опасность контакта с борщевиком: после прикосновения к растению у него появились масштабные ожоги, волдыри и сильный зуд, охватившие около 20% кожи. Муж лечился в ожоговом отделении Ужгорода, проходил перевязки и принимал антибиотики. Он призвал не касаться растения голыми руками, ведь даже короткий контакт с его соком может привести к тяжелым ожогам.