Когда лучше полностью отказаться от алкоголя: невролог назвал конкретный возраст

Пиво / © pexels.com

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После 65 лет людям следует полностью отказаться от пива и других алкогольных напитков, поскольку они могут ускорять возрастные изменения мозга и негативно влиять на когнитивные функции.

Такую рекомендацию высказал невролог Ричард Рестак, передает Bored Panda.

По его словам, к 65 годам человек уже теряет часть нервных клеток, которые не восстанавливаются. Поэтому в старшем возрасте особенно важно защищать оставшиеся нейроны.

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Рестак подчеркнул, что алкоголь является слабым нейротоксином. Он может повреждать структуры нервных клеток, в частности дендриты, а также препятствовать образованию новых нейронных связей.

Регулярное употребление алкоголя может ускорять старение мозга и увеличивать риск ухудшения памяти и других когнитивных функций. Особенно опасным считается чрезмерное потребление, связываемое с уменьшением объема мозга и повреждением участков, ответственных за память.

Алкоголь также может повышать риск падений в старшем возрасте. С годами люди теряют мышечную массу, силу и равновесие, а спиртные напитки дополнительно ухудшают координацию.

Невролог уточнил, что его рекомендация касается не только пива, но и всех видов алкоголя. Он советует полностью исключить спиртные напитки после 65 лет, чтобы снизить дополнительную нагрузку на нервную систему.

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В то же время, это рекомендация отдельного специалиста, а не универсальный возрастной предел для всех людей. Воздействие алкоголя зависит от количества выпитого, состояния здоровья, приема лекарств и других индивидуальных факторов.

Напомним, британский врач Алекс Джордж, уже три года не употребляющий алкоголь, назвал три категории людей, которым, по его мнению, лучше полностью отказаться от спиртного. Он считает, что алкоголь может усугублять течение отдельных состояний и мешать достижению личных целей.

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