После неизлечимого диагноза биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал "клон себя новорожденного"

Брайан Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал клон самого себя новорожденного. По его словам, эта технология в будущем может использоваться для выращивания органов для трансплантации и восстановления поврежденных тканей.

Об этом сообщило издание LADbible.

Известный американский биохакер Брайан Джонсон, который уже несколько лет вкладывает миллионы долларов в попытки замедлить старение, заявил, что «только что клонировал себя новорожденного». Он пояснил, что пока этот «малыш Брайан» существует только в чашке Петри.

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Джонсон утверждает, что в будущем такие клетки могут помочь выращивать органы для трансплантации, тестировать новые методы лечения, а также восстанавливать поврежденные ткани, в частности печени, почек, кожи, а также зрения или слуха.

По словам биохакера, для этого у него взяли образец крови, выделили клетки и обработали их так называемыми «факторами Яманаки», которые позволяют вернуть клетки в эмбрионоподобное состояние.

Впрочем, как отмечает International Business Times, описанный Джонсоном процесс в большей степени соответствует созданию индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), а не клонированию человека. Такие клетки теоретически способны превращаться в различные типы тканей и уже исследуются в рамках клинических испытаний, в частности для лечения болезни Паркинсона, сердечных заболеваний и нарушений зрения.

Джонсон также связал этот эксперимент с недавно подтвержденным диагнозом — аутоиммунным гастритом. Это редкое заболевание часто долгое время протекает бессимптомно и проявляется только тогда, когда слизистая оболочка желудка уже получила значительные повреждения.

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Биохакер заявил, что воспринимает свой диагноз как стимул к поиску новых способов восстановления организма. По его мнению, накопление эпигенетических изменений с возрастом является одной из причин развития болезней, а современные технологии работы со стволовыми клетками могут открыть новые возможности для борьбы со старением.

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