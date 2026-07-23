108-летняя Сьюзен Янг Браун

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Жительница США Сьюзен Янг Браун отметила 108-й день рождения, продолжает самостоятельно водить автомобиль и живет в собственном доме. Женщина поделилась пятью простыми правилами долголетия, помогшими ей сохранить здоровье, яркий ум и невероятную энергию.

Об этом пишет Today.

В возрасте 108 лет Сьюзен из Довера самостоятельно водит синий Subaru, живет в собственном доме и ежедневно занимается физическими упражнениями. Столетняя американка уже более 80 лет находится за рулем и недавно продлила водительские права до 2033 года — тогда ей исполнится 115 лет.

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«Чтобы поехать в магазин, я должна сесть за руль. Куда бы я не хотела поехать, мне нужно ехать за рулем. …Я опытная водительница. Я стараюсь быть очень осторожной», — сказала Браун.

Ее сын Джим Янг называет мать «удивительной» и сильной. Дочь Линнетт Янг Оверби говорит, что ее мать «сама по себе чрезвычайна, а теперь она еще и достаточно звестна».

В начале года Браун отметила 108-летие на большой вечеринке, среди гостей которой был губернатор Делавера.

Какой была жизнь 108-летней женщины?

Ее жизнь началась совсем в других условиях. Сьюзен родилась 24 апреля 1918 г. на ферме в Линкольне, штат Делавер. Она с родителями и девятью братьями и сестрами жила в доме без электричества и водопровода.

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В начальной школе для темнокожих детей Браун увлеклась своей учительницей и решила сама посвятить жизнь педагогике.

«Одной из самых важных вещей, о которых я тогда думала, было получить образование и стать учительницей», — рассказала женщина в интервью о своей жизни.

В то время в районе не было бесплатных старших школ для темнокожих учеников. Поэтому семья платила за обучение Браун в старшей школе при Делаверском государственном колледже. Впоследствии Сьюзен поступила в Делавэрский государственный университет и окончила его в 1945 году со степенью бакалавра по специальности «начальное образование». Сегодня она старейшая из ныне живых выпускниц этого заведения.

Сьюзен Янг Браун в юности

Браун проработала учительницей 30 лет, начав карьеру в однокомнатной школе. Кроме того, она помогала своему первому мужу вести автобусный бизнес. В 1977 году женщина вышла на пенсию, а в своем доме живет уже более семи десятилетий.

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Секреты долголетия 108-летней женщины

«Я не знаю, почему я живу так долго. Я просто пытаюсь заботиться о себе», — говорит Браун.

Свое долголетие она связывает с несколькими простыми привычками.

Регулярные упражнения

Каждое утро Браун садится на пол и около 10 минут выполняет упражнения на растяжку, укрепление мышц и развитие равновесия.

«Потом я встаю, прижимаюсь к стене и упражняю ноги. Я слежу за тем, чтобы мои ноги получали нагрузку», — говорит она.

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Сын женщины признается: «Она делает то, чего я не могу».

«Я могу двигаться лучше его», — в шутку отвечает его мать.

Благодаря регулярным упражнениям Браун передвигается без трости или ходунков. Трижды в неделю она самостоятельно ездит в Modern Maturity Center в Довери, где участвует в танцах на стуле и общается с другими пожилыми людьми.

108-летняя Сьюзен Янг Браун

Здоровое питание

Среди любимых продуктов Браун называет курицу и фрукты. Почти каждый день она ест яблоко, а также любит персики и чернику. На завтрак долгожительница обычно пьет чашку черного кофе, ест замороженную вафлю и пьет клюквенный сок. Браун избегает жареной пищи.

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«Конечно, я ее люблю, но знаю, что не должна ее есть, поэтому не ем», — говорит она.

Также женщина не употребляет алкоголь и старается не есть сахар.

«Я люблю сладкое, но, пожалуй, просто избегаю его ради своего здоровья», — говорит Сьюзен.

В то же время у Браун есть одно исключение — ее любимый торт из 7UP, который она готовит для семейных встреч.

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108-летняя Сьюзен Янг Браун

По словам Оверби, в 108 лет ее мать принимает только один препарат — лекарство для контроля артериального давления. Долголетие, похоже, является семейной чертой: одна из сестер Браун прожила до 103 лет.

Независимость

Браун была замужем дважды. После смерти второго мужа она не захотела снова выходить замуж.

«Точно так. Я не собираюсь ухаживать за еще одним мужем. Когда я осталась одна, решила, что мне не нужен кто-то, кто будет обо мне заботиться, я сама о себе забочусь. Чтобы жить здоровой жизнью, нужно самому принимать решения», — говорит она.

Вождение автомобиля и жизнь в собственном доме остаются для Браун важными символами самостоятельности.

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«Она очень, очень хочет сохранять свою независимость как можно дольше», — отмечает Оверби.

Постоянная занятость ума

Сьюзен Браун много читает, особенно любовные романы. Она любит разгадывать головоломки и играть в словесные игры. Кроме того, женщина активно участвует в жизни общества: посещает церковь, общается с людьми в Modern Maturity Center и встречается с членами своего женского общества. Долгожительница является пожизненным членом Phi Delta Kappa Alpha Pi Chapter.

Браун также следит за семейными встречами и другими мероприятиями, в которых участвует ее семья.

«Она очень организована. Она всегда следит за тем, чтобы, куда бы ни пошла, у нее был с собой небольшой календарь», — говорит сын.

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108-летняя Сьюзен Янг Браун с семьей (в центре)

Путешествия и открытие нового

За свою жизнь Браун побывала во многих странах и штатах США. Аляска и Гавайи стали штатами, когда она работала учительницей, и женщина посетила оба. На Аляске она побывала дважды. Также Браун путешествовала по Испании, Португалии, Бразилии и другим странам.

«Мне нравились мои путешествия», — говорит Сьюзен.

Больше всего ей понравились Гавайи: «Гаваи. Там очень красиво».

К слову, старейший врач мира, доживший до 103 лет, перед смертью назвал три правила долголетия. Первое — постоянно тренировать мозг. Второе — не жить с ненавистью и избегать обиды, поскольку накопленный негатив и стресс разрушают физическое и психическое здоровье. Третье — во всем соблюдать умеренность и баланс, не впадая в жесткие ограничения, но контролируя излишки.

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