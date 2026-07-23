Тревожный сигнал для принимающих препараты для похудения: новые данные ученых

Похудение / © Unsplash

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Популярные препараты GLP-1, применяемые для лечения диабета 2 типа и ожирения, могут быть связаны с еще одним возможным побочным эффектом. Новое исследование выявило статистическую связь между их применением и повышенным риском выпадения волос, однако авторы отмечают: это не доказывает, что именно лекарство является причиной этого явления.

Об этом пишет Science Alert.

Они сравнили пациентов с диабетом 2 типа, принимавших препараты GLP-1, с теми, кто получал другие распространенные лекарства — ингибиторы SGLT-2 и DPP-4. Всего исследователи проанализировали медицинские данные более 50 тысяч пациентов.

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Какую связь обнаружили ученые

Анализ показал, что применение препаратов GLP-1 было связано с более высоким риском клинически подтвержденной нерубцовой алопеции.

В частности:

риск был на 37% выше по сравнению с пациентами, принимавшими ингибиторы SGLT-2;

на 68% выше по сравнению с теми, кто лечился ингибиторами DPP-4.

Речь идет именно о нерубцевой алопеции — форме выпадения волос, при которой рост волос потенциально может восстановиться.

Авторы исследования отмечают, что точный механизм пока не установлен. Одно из возможных объяснений заключается не только во влиянии препаратов, но и в быстром похудении, которое они часто вызывают.

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Потеря веса, а также возможный дефицит железа и цинка могут нарушать нормальный цикл роста волос и провоцировать выпадение телогена.

Несмотря на полученные результаты, исследователи отмечают, что абсолютный риск остается низким.

По статистическим расчетам:

среди пациентов, принимавших препараты GLP-1, выпадение волос наблюдалось примерно у 7 из 1000 человек в год;

среди тех, кто принимал ингибиторы SGLT-2 — у 5 из 1000;

среди пациентов на ингибиторах DPP-4 — у 4 из 1000.

Поэтому ученые призывают оценивать эти результаты в контексте общей пользы лечения.

В последние годы исследователи активно изучают и другие возможные побочные эффекты препаратов GLP-1.

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В частности, отдельные работы анализируют возможную связь с заболеваниями костей и суставов или отдельными нарушениями зрения. В то же время, есть исследования, свидетельствующие о потенциальном защитном эффекте этих препаратов относительно деменции и некоторых видов рака.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты не означают, что пациентам следует самостоятельно прекращать лечение. По их словам, новые данные должны помочь врачам и пациентам принимать более информированные решения и учитывать возможные риски при выборе терапии.

В то же время авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, которые помогут установить, связано ли выпадение волос непосредственно с действием препаратов GLP-1 или прежде всего с процессом быстрого похудения и изменениями в обмене веществ.

Напомним, препараты «Оземпик», «Веговы» и «Мунджаро» уже давно перестали быть только средствами контроля веса и уровня сахара в крови. Сегодня ученые все чаще говорят о другом, гораздо более сложном эффекте этого лекарства для мозга.

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