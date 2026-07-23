Как запах шоколада может улучшить тренировку и утолить голод и какие еще ароматы могут помочь

Шоколад / © Associated Press

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Хотя точный механизм остается неясным, исследователи предполагают, что определенные запахи вызывают физиологические изменения, которые могут повлиять на физическую работоспособность.

Как сообщает Healthline, новое исследование показывает, что простое вдыхание аромата до и во время тренировки может помочь людям повысить эффективность упражнений, не съев ни кусочка шоколада.

Что показало исследование

В ходе исследования было установлено, что здоровые молодые мужчины выполнили значительно больше повторений во время тренировки по разгибанию ног после того, как понюхали шоколад, чем после того, как понюхали воду, служившую контролем в эксперименте. Участники, подвергшиеся воздействию аромата тёмного шоколада, также сообщили, что испытывали меньшее чувство голода.

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Запах молочного шоколада также повысил работоспособность, хотя и в меньшей степени, и, похоже, вызвал иную психологическую реакцию.

Это исследование дополняет растущее число других работ, свидетельствующих о том, что запахи могут влиять на спортивные результаты благодаря сложному взаимодействию между мозгом, аппетитом и восприятием.

Их выводы, свидетельствующие о более значительном повышении продуктивности при употреблении тёмного шоколада, хорошо согласуются с другими выводами, приведёнными в литературе, где снижение аппетита и более сильное чувство сытости связываются с повышением продуктивности.

Также существуют исследования о влиянии запахов, в частности мяты, аммиака, лаванды и цитрусовых, на спортивные результаты.

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Однако эксперты подчеркивают, что новое исследование следует рассматривать как интригующий первый шаг, а не как окончательное доказательство. Исследование было относительно небольшим, в нем участвовали только молодые мужчины, занимавшиеся силовыми тренировками, и оценивалась эффективность при выполнении одного типа упражнений после ночного голодания.

Как проводилось исследование

Чтобы выяснить, могут ли запахи шоколада повлиять на выполнение упражнений, исследователи привлекли 23 здоровых мужчины, которые регулярно занимались силовыми тренировками.

Каждый участник прошел три лабораторных сеанса, по одному с каждым из трёх различных запахов: 90% тёмного шоколада, 60% молочного шоколада и контрольный сеанс с водой. Между сеансами был перерыв не менее четырёх дней, и все тестирования проводились после ночного голодания, которое длилось не менее 10 часов.

Перед тренировкой участники вдыхали один из подготовленных образцов запаха в течение 30 секунд в несколько раз, оценивая свой голод, сытость, желание есть и то, насколько приятным им показался запах. Затем они выполняли повторяющиеся упражнения на разгибание ног, пока не могли больше продолжать. Перед каждым новым подходом они снова вдыхали заданный запах.

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Результаты показали четкие различия между тремя ароматами.

Участники, подвергшиеся воздействию 90% запаха тёмного шоколада, выполнили в среднем на 18 повторений больше. Запах молочного шоколада вызвал на девять повторений больше, чем у контрольной группы. Исследователи также обнаружили, что участники выполняли примерно одну дополнительную серию упражнений после запаха темного шоколада по сравнению с молочным шоколадом или контрольной группой.

Исследователи также обнаружили, что запахи оказывают заметное влияние на ощущение сытости и напряженности.

Перед физическими упражнениями запах тёмного шоколада постоянно снижал чувство голода, желание есть и предполагаемое потребление пищи, одновременно усиливая чувство сытости по сравнению как с молочным шоколадом, так и с контрольной группой.

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С другой стороны, молочный шоколад не оказывал такого же эффекта подавления аппетита. Зато участники постоянно оценивали его аромат как более приятный, чем у темного шоколада или контрольного образца.

В этом исследовании темный шоколад, по-видимому, действует за счет снижения аппетита и усиления чувства сытости, тогда как молочный шоколад, по-видимому, действует за счет приятных ощущений.

Точные механизмы, с помощью которых аромат может повысить продуктивность, остаются неясными. Авторы предполагают, что это может быть связано с реакцией эндокринной системы, предшествующей фактическому употреблению пищи — физиологической реакцией организма на вид, запах или вкус еды. Исследователи утверждают, что запахи, в том числе шоколада, могут вызывать физиологические изменения, влияющие на производительность.

Исследование имеет ряд важных ограничений, которые не позволяют сделать однозначные выводы, в том числе его небольшой объем и ограниченная выборка мужчин, имеющих опыт занятий тяжелой атлетикой. Однако результаты достаточно интересны, чтобы оправдать проведение дополнительных исследований.

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Воспроизведение результатов в других группах населения, таких как пожилые люди и люди с разными параметрами телосложения или тренировочными привычками, в настоящее время поддерживается, как и более глубокие исследования механизмов, учитывая, что они выявили значительное улучшение производительности разгибания ног.

Как темный шоколад и аромат могут влиять на эффективность тренировок

Темный шоколад на протяжении многих лет привлекает внимание ученых благодаря соединениям, известным как флавоноиды — природным растительным химическим веществам, содержащимся в какао и других растениях, которые связаны с различными преимуществами для здоровья.

Хотя употребление тёмного шоколада и его запах — это совершенно разные ощущения, его известные преимущества для здоровья делают его интересным объектом для изучения того, могут ли одни только запахи влиять на продуктивность.

Темный шоколад широко изучался с точки зрения его пользы для здоровья, и исследования показывают, что флавоноиды могут играть определенную роль в улучшении здоровья мозга, здоровья сосудов и, возможно, даже снижать риск развития диабета 2 типа.

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Психологические эффекты, отмеченные в данном исследовании, такие как ощущение сытости по сравнению с молочным шоколадом, подтверждаются некоторыми предыдущими исследованиями. Однако польза для здоровья от темного шоколада традиционно связана с его употреблением, а не с вдыханием его аромата.

Эти выводы также вписываются в более широкую область спортивной науки, которая изучает, как различные ароматы влияют на физическую работоспособность.

Какие ещё ароматы влияют на физическую активность

Обзор 19 исследований показал, что некоторые распространенные запахи оказывают умеренное влияние на производительность. Однако результаты значительно различаются в зависимости от аромата и выполняемого упражнения.

В некоторых экспериментах перечную мяту связывают с улучшением результатов в спринте, беге и отжиманиях.

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Аммиак, запах которого знаком многим посетителям некоторых тренажерных залов из-за его использования в нюхательных солях, связывают с повышенной бдительностью.

Лаванду исследовали на предмет её успокаивающих свойств и потенциального влияния на восстановление и тревожность.

Цитрусовые могут улучшить самочувствие во время физической активности.

Но как насчёт такого важного вопроса: действительно ли запах шоколада поможет вам сделать ещё несколько повторений?

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В настоящее время эксперты отмечают, что практический вывод заключается скорее в осторожном интересе, чем в новой рекомендации по тренировкам.

Если вы делаете больше или просто чувствуете себя лучше благодаря приятному и характерному запаху, это интересный путь для изучения.

Вдыхание ароматов мяты, цитрусовых или шоколада безопасно по сравнению с некоторыми другими методами, и было доказано, что эти ароматы повышают как субъективную, так и фактическую продуктивность. Важно подчеркнуть, что улучшение остается незначительным и что вы не удвоите свою продуктивность, просто используя запах.

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