Что пишут западные медиа о новом главкоме

Реклама

Новый главнокомандующий ВСУ стремится вести более современную войну — пишут западные СМИ. Они уверены, что Михаил Драпатый предлагает инновации и критикует советские подходы, сравнивают его с легендарными британскими военачальниками и пишут, что Драпатый занимает эту должность с большим уважением и статусом в украинском обществе.

Об этом пишет The Economist.

Что пишут западные медиа о Михаиле Драпатом

Украинцы надеются, что назначение нового главнокомандующего ВСУ ускорит модернизацию войска. Несмотря на высокую адаптивность и инновационность после начала полномасштабной войны, ВСУ до сих пор окончательно не избавились от «потрясающей жестокости советских командных структур», пишут журналисты The Economist.

Реклама

43-летний генерал Драпатий стал известным еще в 2014 году, когда был молодым майором, оборонявшим Мариуполь от российских захватчиков. Возглавляя колонну из четырех бронемашин, он прорвал баррикады боевиков в городе. Позже в том же году его батальон во время рейда вдоль границы попал под обстрелы с территории РФ и оказался в окружении. Когда соседний батальон сдался, Драпатый вывел из окружения около 260 бойцов.

Репутация генерала базируется не только на отваге, но и на заботе о личном составе. В конце 2024 года он был назначен командующим Сухопутными войсками. Первые решения Драпатого в этой должности были направлены на улучшение условий для бойцов, реформу рекрутинга, внедрение технологий для уменьшения потерь и передачу большей инициативы подчиненным по западному образцу.

После того, как его подчиненные организовали построение военных, по которому прилетела российская ракета и погибли, по меньшей мере, 12 бойцов, Драпатый взял вину на себя и ушел в отставку.

Эксперт Роб Ли называет Драпатого критиком советского стиля мышления и микроменеджмента.

Реклама

Подходы Драпатого годами контрастировали с методами Сырского, которого Владимир Зеленский отправил в отставку на фоне громких протестов украинцев. Сырского критиковали за жесткую оборону Бахмута в 2023 году, большие потери в штурмовых полках, «Скелю» и смерти в учебных центрах.

Несмотря на все, как пишут западные медиа, Сырский поддерживал массовое внедрение дронов и удары по Крыму и НПЗ в РФ, однако настаивал и на важности традиционного вооружения — танков и артиллерии.

Он также отметился успешной обороной Киева в 2022 году и наступлением в Курской области в 2024 году. В то же время, Сырского обвиняли в микроменеджменте, ошибках в распределении ресурсов и конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым.

После попытки реформировать слабые подразделения и последующего раскола с Сырским, 15 июля Зеленский уволил Михаила Федорова. Это решение вызвало волну протестов с требованиями отставки Сырского и возвращения Федорова. Среди митингующих были, в частности, военные и раненые ветераны.

Реклама

Кадровые перестановки нанесли удар по авторитету президента Украины, а перед новым главнокомандующим Михаилом Драпатым появились вызовы, которые не имеют простых решений.

Михаил Драпатый: последние новости

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что кадровые изменения в военном руководстве призваны усилить взаимодействие между всеми оборонными структурами.

По его словам, президенту нужна максимальная синергия, скорость принятия решений и отсутствие внутренних конфликтов между институциями.

Он подчеркнул, что слаженная работа военно-политического руководства является залогом эффективного выполнения задач на фронте. Такая модель взаимодействия должна позволить Украине наращивать давление и усиливать удары по России, принуждая Кремль к прекращению активной фазы войны.

Реклама

Новости партнеров