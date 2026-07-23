Драпатый заменил Сырского: поставит ли это точку в истории с Федоровым — Independent

Александр Сырский и Михаил Федоров / © ТСН

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Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины может помочь преодолеть раскол между сторонниками традиционного военного управления и технологических реформ. В то же время, политическая ситуация вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова остается нерешенной.

Об этом говорится в материале The Independent.

Издание пишет, что в течение одной недели увольнение Федорова запустило масштабные изменения в военном руководстве Украины. Решение президента Владимира Зеленского повлекло за собой многодневные протесты, участники которых требовали возвращения бывшего главы Минобороны.

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Впоследствии значительная часть общественного недовольства была направлена против тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского. На фоне протестов Зеленский уволил его и назначил на эту должность Драпатого — полевого командира, военная репутация которого сформировалась после начала российской агрессии 2014 года.

По оценке The Independent, это назначение ознаменовало смену поколений и подходов в руководстве украинской армией.

Драпатый может стать компромиссной фигурой

Аналитики считают, что Драпатый способен стать мостом между двумя лагерями в военном руководстве.

Фёдоров выступал за ведение войны на основе технологий, данных и быстрого внедрения инноваций. Его подход существенно отличался от более традиционной доктрины сухопутных войск, связываемой с Сырским.

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Драпатый, по оценкам экспертов, пользуется доверием командиров на передовой и одновременно поддерживает ряд продвигавшихся в Киеве реформ.

«Он продемонстрировал способность адаптироваться к реалиям современной войны, изменениям на поле боя и перераспределению ресурсов», — заявил киевский военный аналитик Александр Мусиенко.

Он также отметил, что у Драпатого высокий уровень доверия в армии, поэтому его назначение может положительно повлиять на боевой дух военнослужащих.

По данным издания, нового главнокомандующего уважают как военные, так и офицеры. Его репутация сформировалась прямо на поле боя, а не в пределах советской военной системы.

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Протесты усилили позиции Федорова

Издание отмечает, что протесты были не только проявлением поддержки Федорова, но и свидетельством общественного запроса реформирования армии.

Член правления Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук заявила, что Федоров продвигал идею сохранения жизни каждого военного и повышения эффективности украинской армии по сравнению с российской.

За шесть месяцев работы в Министерстве обороны он приступил к программе военной модернизации. Она предполагала развитие дальнобойного оружия, оптоволоконных дронов, разведывательных систем и других технологий.

Федоров также отмечал расширение закупок беспилотников, работу над контрактами, связанными с системами Patriot, испытания баллистических ракет и реформирование военных закупок.

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Кроме того, он предложил изменить условия контрактов для военнослужащих, в том числе повысить выплаты, увеличить продолжительность отпусков и сделать службу пехотинцев более гибкой.

По мнению The Independent, общественная поддержка Федорова после увольнения только усилилась. Раньше его преимущественно воспринимали как архитектора цифровой трансформации Украины и подчиненного Зеленского, однако теперь он получил собственный политический капитал.

Политическая история еще не завершена

Несмотря на назначение Драпатого, политическая драма вокруг Министерства обороны остается незавершенной.

По информации издания, Федоров не желает соглашаться на другой правительственный пост, если его не восстановят в должности министра обороны. Этого также продолжают требовать протестующие.

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Дальнейшее политическое будущее Федорова и его возможное возвращение в правительство могут определить следующий этап ситуации.

The Independent отмечает, что этот эпизод стал для Зеленского вторым случаем за год, когда решение власти повлекло за собой масштабное общественное недовольство. Ранее протесты вызвало ограничение полномочий антикоррупционных органов в середине 2025 года.

Часть политиков и аналитиков считают реакцию президента свидетельством того, что украинская власть продолжает учитывать мнение общества даже во время военного положения.

В то же время другие предупреждают, что ситуация может создать опасный прецедент, при котором назначение на самые высокие военные должности будут определяться общественным давлением, а не институциональными процедурами.

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