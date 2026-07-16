Намеки на Сырского и сопротивление системы: генерал Драпатый взорвал сеть заявлением в поддержку Федорова

Генерал Драпатый поддержал Федорова

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Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый — один из немногих действующих высокопоставленных военных командиров — встал на защиту эксминистра обороны Михаила Федорова.

Об этом Драпатый написал в соцсетях.

«Армии нужны изменения, но без справедливости никакие изменения не будут иметь смысла для людей, ежедневно держащих на себе эту войну», — пишет генерал.

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По его словам, с приходом новой команды Федорова в Министерство обороны «появилась реальная попытка изменить правила, по которым жила военная система».

«Речь не о новых названиях или очередной перестройке на бумаге, а о проблемах, последствия которых воины и командиры испытывают каждый день», — сказал военный.

Он поблагодарил Федорова и его команду за то, что они «взялись за эту работу и не побоялись затронуть вещи, которые система привыкла обходить молчанием».

«Я служу в Вооруженных Силах двадцать шестой год, и за это время армия давно стала для меня не должностью, званием или отдельным этапом жизни. Это дело, которому я отдал все и за которое чувствую личную ответственность», — рассказал Драпатый.

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Генерад намекнул на критику Сырского, заявив, что в армии есть много командиров, которые ежедневно работают, «преодолевая сопротивление значительно больше, чем должно быть во время войны».

Драпатый подчеркнул, что за последние полгода характер взаимодействия между боевыми подразделениями и министерством обороны кардинально изменился. Войско наконец-то получило в лице министерства реального партнера, требовавшего менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать за них ответственность.

Проект «Линия дронов» он привел в пример того, как своевременное решение государства может довольно быстро повлиять на ситуацию на поле боя. Были и другие инициативы, которые уже доказали свою пользу для войска.

Драпатый раскритиковал «систему»

Драпатый напомнил слова Федорова, сказавшего, что многие из этих решений приходилось проводить вопреки системе, а не благодаря ее работе.

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Генерал открыто не критиковал своего руководителя Сырского, но неоднозначно заявил, что «система» действительно мешает многим командирам.

Кроме того, он намекнул на распространенную проблему в ВСУ, когда командиры боятся докладывать наверх реальную обстановку на фронте, особенно когда речь идет о потерях людей или территорий.

«Командир не имеет права молчать о проблемах, особенно когда их цена измеряется упущенными возможностями, временами и человеческими жизнями. Молчание не защищает армию, оно позволяет ошибкам накапливаться, пока исправлять их становится гораздо труднее. Молчание командира никогда не было формой ответственности», — сказал генерал Драпатый.

По словам генерала, если правильное решение зависит от личной смелости, а не от налаженной работы — сама система больна и требует немедленной трансформации.

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«Трансформация сил обороны не может завершаться вместе с сменой министра, команды или руководителя отдельного направления. Она должна продолжаться, пока справедливые и понятные правила не станут нормой для каждого, кто служит государству. Мы воюем за страну, где справедливость не зависит от фамилии, должности или приближенности к руководству. Армия, сегодня защищающая эту страну, должна быть первым местом, где такой принцип действительно работает. Я благодарю всех, кто сегодня защищает эти принципы», — подытожил Михаил Драпатый.

Отношения между Драпатым и Сырским

Заметим, что отношения между генералами Драпатым и Сырским тоже не просты. В СМИ не раз писали о противоречиях меж ними. Кроме того, Драпатому неоднократно «предсказывали» должность главкома ВСУ, что тоже внесло свое влияние.

Кроме того, генерал Драпатый является командующим Объединенных сил ВСУ.

Народная депутат Марьяна Безугла в прошлом году рассказывала о том, как Генштаб якобы системно ограничивал полномочия Михаила Драпатого, который мог стать серьезной альтернативой главнокомандующему.

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Она напомнила, что Драпатий успешно остановил стремительное наступление РФ в Донецкой области.

«Нет, его стали… сбивать с поста командующего Сухопутными войсками. А дальше, под призывами, что он будет заниматься всем фронтом, как уж такой молодец в бою, назначили командующим Объединенными силами… и не предоставили ни ресурсов, ни полномочий», — писала Безугла.

Также паблик Bankova Mail предполагает, что Александр Сырский мог попросить известных военных командиров высказаться в поддержку Игоря Клименко в должности главы Минобороны. Это сделал, в частности, командир корпуса Хартия Игорь Оболенский.

Напомним, что вчера, 15 июля, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход из Минобороны.

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Нардепы рассказали, что Владимир Зеленский хотел предложить нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

После новостей об отставке Михаила Федорова в СМИ появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским. Сегодня Зеленский сам подтвердил, что между Сырским и Федоровым был конфликт.

Тем временем отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине, вышли тысячи человек.

Сам Федоров сегодня прервал длительное молчание рядом громких заявлений: он требовал смены руководства ВСУ и раскритиковал Сырского.

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