«Без меня они не садятся»: Зеленский впервые подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский впервые публично подтвердил конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

По его словам, стороны не смогли самостоятельно найти общее решение, из-за чего ему приходится лично вмешиваться в ситуацию.

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«Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я бы очень хотел единства. Стороны ее не обнаружили. И в этом проблема не только сторон, но и моя — я с себя ответственности не снимаю», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что во время войны военное и гражданское руководство должно работать вместе. Впрочем, сложилась ситуация, когда без его участия стороны не готовы садиться за стол.

«Без меня они не садятся. А они должны работать сами — ежедневно, постоянно», — сказал Зеленский.

Зеленский выразил уверенность, что Федоров будет оставаться в команде.

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«Мы проговорим это чуть позже — как будет это выглядеть», — добавил президент.

Конфликт между Федоровым и Сырским

После новостей об отставке Михаила Федорова в СМИ появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим Александром Сырским. Осведомленные с этой ситуацией источники сообщили, что они «живут в двух разных мирах».

Сам Федоров на сегодняшнем брифинге объяснил, почему возник конфликт с Сырским. По его словам, команда Минобороны столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив. В то же время он заявил, что главкома не нужно недооценивать как военного командующего, поскольку он в 2022-м «спас страну».

В то же время Федоров заявил, что Сырский — это человек, который сидит сверху с дубинкой и гонит людей защищать страну. В то же время, убежден бывший министр, армия должна кардинально изменить подход к военнослужащим — дать им больше свободы и поддержать развитие лидерства.

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Дата публикации 11:12, 16.07.26 Количество просмотров 25 Решающие минуты в Верховной Раде! Новый Кабинет министров: соберут ли голоса депутаты?

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