Скандал из-за увольнения Федорова завел Раду в тупик: голосование на грани срыва

Михаил Фёдоров. / © Владимир Зеленский

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В Верховной Раде завершился согласительный совет. Впрочем, ситуация с голосованием за нового министра обороны Игоря Клименко остается неопределенной. Есть возможность, что голосов может не хватить.

Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, голосование за главу Минобороны сегодня могут и не вынести на рассмотрение. В то же время, отмечает парламентарий, сам Игорь Клименко не спешит с назначением, поскольку есть риск, что необходимого количества голосов в Раде может не хватить.

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«Неизвестно, будут ли сегодня рассматривать назначение министра обороны. Этот вопрос пока остается открытым», — подчеркнул Гончаренко.

Раде не хватает голосов

Журналист Евгений Плинский также отмечает, что в парламенте пока не набрали необходимое количество голосов для назначения Игоря Клименко на должность. В то же время, акцентирует он, к кандидату у депутатов претензий нет.

«Просто нардепы не готовы идти вопреки обществу, которое взорвалось поддержкой Михаила Федорова. Они прекрасно понимают, что медийная волна за сохранение Федорова в должности абсолютно искренняя и ожидаемая. Слишком понятны всем причины его отставки, чтобы тихо промолчать», — подчеркнул он.

Позиция народных депутатов по назначению Игоря Клименко еще может измениться. По словам Плинского, на решение влияют несколько факторов: масштаб общественного недовольства, позиция руководителей фракций и групп в парламенте, а также реакция Офиса президента на волну критики.

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О проблемах с голосами сообщает и нардеп Ярослав Железняк. По его словам, вокруг ситуации сейчас ширится множество разных версий развития событий. Впрочем, часть из них выглядит очень «нереалистически», а потому может быть лишь попыткой запутать ситуацию.

«Коротко: по состоянию на данный момент никто не знает, как оно будет. Решение будет принято ближе к вечеру, и это не факт», — подчеркнул депутат.

Напомним, накануне вечером Михаил Федоров подтвердил уход из Минобороны. Он написал прощальное сообщение, в котором заявил, что для него было большой честью «служить украинскому народу в должности министра обороны».

Заметим, что отставка Михаила Федорова вызвала протесты по всей Украине. В Киеве акция, на которой собрались сотни людей, проходит у Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Сегодня митинги также начались в других городах. В частности, во Львове, Одессе, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковске, Запорожье, Черкассах и т.д.

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