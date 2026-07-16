Домашний бассейн может представлять опасность: ошибки, приводящие к заболеваниям

Бассейн / © Pixabay

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Наличие домашнего бассейна летом — отличный способ освежиться в жаркие дни. Однако без регулярного ухода он может стать источником опасных инфекций. Даже если вода выглядит кристально чистой, это не означает, что она безопасна. В ней могут содержаться бактерии, вирусы и другие патогенные микроорганизмы, которые не видны невооруженным глазом.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Одной из самых распространенных ошибок владельцев бассейнов является уверенность в том, что прозрачная вода автоматически свидетельствует о ее качестве. На самом деле же при отсутствии надлежащей дезинфекции в воде могут активно размножаться опасные микроорганизмы, даже если она внешне выглядит безупречно.

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Ключевую роль в обеззараживании воды играет хлор. Именно он помогает уничтожать большинство бактерий, вирусов и водорослей. Если его концентрация слишком низкая, риск загрязнения воды существенно возрастает. В то же время избыток хлора также нежелателен, поскольку может вызвать раздражение кожи и глаз, дискомфорт в горле и характерный резкий запах. Чтобы избежать таких проблем, специалисты рекомендуют несколько раз в неделю контролировать уровень свободного хлора с помощью тест-полосок или капельных тестов.

Не менее важным является кислотно-щелочной баланс воды. Даже достаточное количество хлора не обеспечит эффективного обеззараживания, если показатель pH выходит за пределы нормы. При слишком высоком уровне pH хлор действует менее эффективно, а слишком низкий уровень может вызвать раздражение кожи и глаз, а также повредить оборудование бассейна. Оптимальным считается показатель от 7,2 до 7,6.

Еще одна распространенная проблема — недостаточная эффективность системы фильтрации. Ее задача заключается не только в удалении листьев и другого мусора, но и в равномерном распределении дезинфицирующих средств по всему объему воды. В летний период рекомендуется настраивать систему так, чтобы вода полностью проходила через фильтр не менее одного-двух раз в сутки. Продолжительность работы зависит от размера бассейна и характеристик оборудования.

Сам фильтр также требует регулярной очистки. Если он загрязняется, циркуляция воды ухудшается, а эффективность её очистки и обеззараживания значительно снижается.

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Несоблюдение правил ухода за бассейном может привести к проблемам со здоровьем. Из-за загрязненной воды повышается риск диареи, рвоты, отита, конъюнктивита, кожных инфекций и различных высыпаний. Наиболее уязвимыми остаются маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Особое внимание следует уделять личной гигиене. Перед купанием желательно принять душ, ведь солнцезащитный крем, косметика, пот и грязь с кожи попадают в воду. Из-за этого увеличивается количество органических веществ, а хлор быстрее расходуется и теряет свою эффективность.

О том, что бассейн нуждается в срочной очистке, могут свидетельствовать мутная или зеленая вода, неприятный запах или скользкий налет на стенках. В таком случае купаться не рекомендуется, пока качество воды не будет полностью восстановлено.

Напомним, что после нескольких часов, проведенных на пляже или в бассейне, многие люди чувствуют себя изможденными, даже если почти не плавали. Врачи объясняют, что такая усталость возникает не из-за самой воды, а потому, что организм одновременно тратит много энергии на несколько процессов.

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