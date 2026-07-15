Неожиданное спасение для сосудов: кардиологи назвали единственный фрукт, который нужно есть каждый день

Ежедневное употребление авокадо защищает наши сосуды / © Pixabay

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Американские ученые обнаружили неожиданное свойство авокадо , способное существенно снизить риск сердечных заболеваний у людей с избыточным весом. Оказалось, что его регулярное употребление помогает эффективно бороться с опасными частицами холестерина, которые блокируют сосуды.

Об этом пишет Earth.com.

Почему обычного теста на холестерин недостаточно

Стандартный анализ уровня холестерина не показывает полной картины рисков для здоровья сердца. Два человека могут иметь совершенно одинаковые показатели «плохого» холестерина (ЛПНП), но сталкиваться с кардинально разной вероятностью сердечного приступа. Главная причина кроется в количестве крошечных белковых частиц, транспортирующих этот холестерин через кровь в организме.

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Чем больше таких частиц нужно для переноски груза, тем выше становится опасность для сосудов, даже если общий уровень холестерина выглядит нормальным. Мелкие и плотные частицы легко проникают в стенки артерий, создавая жировые бляшки сужающие пространство для кровотока. Когда сосуд теряет гибкость, кровяное давление при нагрузке или стрессе резко возрастает, что в результате может спровоцировать инфаркт.

«Представьте двух человек с одинаково высоким уровнем холестерина ЛПНП. Лицо А переносит его в меньшем количестве больших частиц, а лицо Б — в большем количестве мелких частиц, поэтому риск для лица Б будет выше», — объяснила ведущий автор исследования Джанхави Дамани.

Как проходило масштабное исследование

Выводы ученых основываются на результатах полугодового исследования Habitual Diet and Avocado Trial (HAT), в котором приняли участие 786 взрослых с избыточным весом. Эксперимент проводили на базе четырех клинических центров, в частности, в Университете Лома Линда в Калифорнии. Все участники были старше 25 лет: мужчины имели объем талии более 101 сантиметра, а женщины — более 89 сантиметров.

Половина добровольцев съедала одно авокадо каждый день, в то время как другая группа питалась по своему привычному рациону. Через 26 недель в группе авокадо зафиксировали четкое снижение общего количества частиц ЛПНП примерно на 49 наномоль на литр по сравнению с теми, кто не ел этот фрукт. По оценкам кардиологов такое падение соответствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 4%.

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«4% — это скромное снижение по сравнению с 14–29%, связанным с общим улучшением диеты. Однако это шаг в правильном направлении», — подчеркнула исследовательница Джанхави Дамани.

Секрет пользы авокадо для реальной жизни

Ученые объясняют такой положительный эффект уникальным составом этого популярного фрукта. Одно авокадо содержит солидную дозу клетчатки и специальных растительных соединений - фитостеролов, которые замедляют всасывание холестерина в кишечнике и заставляют печень выводить больше ЛПНП-частиц из кровообращения. Кроме того, фрукт богат полезными для сердца мононенасыщенными жирами, калием и фолатами, которые в комплексе существенно улучшают метаболическое здоровье.

Интересно, что ежедневное употребление авокадо никак не повлияло на вес участников, объем их талии или маркеры воспаления. Однако большим преимуществом этого исследования стало то, что оно доказало реальную пользу фрукта в условиях обычного, непредсказуемого питания людей, а не во время строгой лабораторной диеты.

«Если люди хотят улучшить качество своего питания, внесение одного небольшого изменения может быть более выполнимой стратегией, чем попытка изменить весь свой рацион. Для людей с ожирением включение авокадо в ежедневный рацион может стать хорошим началом», — подытожила Джанхави Дамани.

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Напомним, авокадо важно в рационе тех, кто стремится похудеть. Благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки, оно способствует длительному ощущению сытости и помогает контролировать аппетит.

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