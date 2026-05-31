Этот фрукт запускает процесс похудения — он есть в каждом магазине.

Авокадо важно в рационе тех, кто стремится похудеть. Благодаря содержанию полезных жиров и клетчатки, оно способствует длительному ощущению сытости и помогает контролировать аппетит.

Об этом пишет eatingwell.

Одна треть авокадо содержит около 10 г жира. Почти 7 г из них — это мононенасыщенные жиры, включая олеиновую кислоту, которая играет особую роль в ощущении сытости. Эти жиры замедляют стул желудка, что дольше сохраняет ощущение сытости и может уменьшить количество калорий, которые вы потребляете позже в течение дня.

Жир в авокадо также может уменьшить тягу к углеводам, замедляя их усвоение. Тем временем, жир помогает усваивать важные жирорастворимые питательные вещества, такие как витамины A, D, E и K. Когда организм правильно питается, гораздо легче поддерживать стойкие привычки, способствующие долгосрочной потере веса. Еще одним питательным веществом, обеспечивающим чувство сытости, в авокадо является клетчатка. Одна треть фрукта содержит 4,5 г.

Замедляя пищеварение и улучшая чувство сытости, авокадо может помочь снизить частоту ощущения потребности продолжать есть или перекусить в течение дня.

Сочетание жира и клетчатки в авокадо замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Это особенно полезно, когда авокадо сочетается с другими продуктами как часть сбалансированного питания. Одно авокадо содержит 975 мг, тогда как один банан — 375 мг. Калий поддерживает функцию наших мышц и может привести к улучшению чувствительности к инсулину. Оба эти результата могут способствовать снижению веса. Увеличение мышечной массы и лучшая чувствительность к инсулину связаны с долговременной потерей веса.

Еще одним важным питательным веществом для контроля веса является магний, причем каждое авокадо содержит 58 мг. Магний помогает эффективно использовать энергию и может улучшить качество сна, что может повлиять на регулировку веса.

Авокадо универсален в блюдах

Авокадо является простым дополнением к основным блюдам и перекусам — от тако до сэндвичей и яичницы.

Поскольку авокадо является калорийным продуктом, следует использовать его в качестве замены другим продуктам с меньшим количеством полезных жиров или рафинированных углеводов. Попытайтесь заменить масло пюрем из авокадо в выпечке или сыр ломтиками авокадо в бутерброд.

