Авокадо є важливим в раціоні тих, хто прагне схуднути. Завдяки вмісту корисних жирів і клітковини воно сприяє тривалому відчуттю ситості та допомагає контролювати апетит.

Про це пише eatingwell.

Одна третина авокадо містить близько 10 г жиру. Майже 7 г з них — це мононенасичені жири, включаючи олеїнову кислоту, яка відіграє особливу роль у відчутті ситості. Ці жири уповільнюють випорожнення шлунка, що довше зберігає відчуття ситості та може зменшити кількість калорій, які ви споживаєте пізніше протягом дня.

Жир в авокадо також може зменшити потяг до вуглеводів, уповільнюючи їх засвоєння. Тим часом, жир допомагає засвоювати важливі жиророзчинні поживні речовини, такі як вітаміни A, D, E і K. Коли організм правильно харчується, набагато легше підтримувати стійкі звички, які сприяють довгостроковій втраті ваги. Ще однією поживною речовиною, що забезпечує відчуття ситості, в авокадо є клітковина. Одна третина фрукта містить 4,5 г.

Уповільнюючи травлення та покращуючи почуття ситості, авокадо може допомогти зменшити частоту відчуття потреби продовжувати їсти або перекусити протягом дня.

Поєднання жиру та клітковини в авокадо уповільнює травлення та стабілізує рівень цукру в крові. Це особливо корисно, коли авокадо поєднується з іншими продуктами, як частина збалансованого харчування. Одне авокадо містить 975 міліграмів, тоді як один банан — 375 мг. Калій підтримує функцію наших м’язів і може призвести до покращення чутливості до інсуліну. Обидва ці результати можуть сприяти зниженню ваги. Збільшення м’язової маси та краща чутливість до інсуліну пов’язані з довгостроковою втратою ваги.

Ще однією важливою поживною речовиною для контролю ваги є магній, причому кожне авокадо містить 58 мг. Магній допомагає ефективніше використовувати енергію та може покращити якість сну, що може вплинути на регулювання ваги.

Авокадо універсальний у стравах

Авокадо є простим доповненням до основних страв та перекусів — від тако до сендвічів та яєчні.

Оскільки авокадо є калорійним продуктом, то варто використовувати його як заміну іншим продуктам з меншою кількістю корисних жирів або рафінованих вуглеводів. Спробуйте замінити масло пюрем з авокадо у випічці або сир скибочками авокадо у бутерброд.

