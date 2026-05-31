Як позбутися портулаку на городі без зайвих зусиль: перевірені способи боротьби з бур’яном

На перший погляд портулак здається цілком безневинною рослиною. Його соковиті стебла швидко розростаються по поверхні ґрунту, утворюючи щільний зелений килим. Однак досвідчені городники знають, що цей бур’ян здатний завдати серйозної шкоди городнім культурам. Портулак активно забирає з ґрунту вологу та поживні речовини, через що овочі, полуниця та інші культури починають відставати в розвиткові. Головна проблема полягає в тому, що навіть одна рослина може утворити десятки тисяч насінин, які зберігають схожість у ґрунті протягом багатьох років. Крім того, відірвані стебла здатні швидко вкорінюватися знову, якщо залишити їх на вологій землі.

Ручне видалення та правильне перекопування. Найефективнішим способом боротьби з портулаком залишається своєчасне видалення рослин разом із кореневою системою. Важливо не чекати, поки бур’ян зацвіте або почне формувати насіння. Виривати його краще після дощу або поливу, коли ґрунт вологий і коріння легко виходить із землі. Після прополювання рослини не варто залишати між грядками. Навіть злегка підсохлі стебла можуть знову пустити коріння. Тому бур’ян краще винести за межі ділянки або закласти в компостну купу лише після повного висихання. Також хороший результат дає глибоке перекопування восени, яке допомагає винести частину насіння на поверхню, де воно гине від морозів та перепадів температур.

Мульчування та агроволокно допоможуть надовго забути про проблему. Якщо портулак щороку атакує грядки, варто використовувати мульчування. Шар соломи, скошеної трави, тирси або компосту товщиною не менше 5-7 сантиметрів значно зменшує проростання насіння. Без сонячного світла молоді сходи бур’яну швидко гинуть і не можуть розвиватися. Ще одним дієвим методом вважається чорне агроволокно або щільна мульчувальна плівка. Вони перекривають доступ світла до ґрунту, створюючи несприятливі умови для зростання портулаку. Особливо добре цей спосіб працює на грядках із полуницею, томатами, перцем та огірками.