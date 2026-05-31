Двічі знищена історія: росіяни спалили храм, який колись уже руйнували більшовики

Цинічний удар: екіпаж БпЛА зняв, як окупанти цілеспрямовано спалили церкву на Донеччині

Російські війська на Слов’янському напрямку цинічно і цілеспрямовано знищили православну церкву.

Про це передає 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ.

Інцидент стався у прифронтовому селі Закітне Донецької області.

Екіпаж БпЛА цієї бригади зафіксував пожежі, яка охопила та знищила церкву після удару росіянами запалючим боєприпасом.

Для обстрілу ворог використав БпЛА, скинувши на покрівлю боєприпас із запалювальною сумішшю. Саме таку зброю противник використовує для ураження бліндажів та деревʼяних будівель.

«Я сподівався, що в селі церква простоїть до кінця і після звільнення нашими воїнами, я зможу туди повернутись, але росіяни… — Бог їм суддя», — прокоментував капелан 81 оаембр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ієрей Ярослав.

Священик розповів, що для нього церква мала особливе значення. Тут він особисто проводив Богослужіння, коли село ще не було на лінії фронту.

Це — другий випадок знищення церкви російськими окупантами у Закітному. Вперше релігійна споруда піддалась антирелігійній кампанії радянською владою у 1930-х роках.

Сучасна будівля спроектована та побудована у 2009-2010 роках, а посвята храму відбулась 31 липня 2010 року.

