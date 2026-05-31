Росія тестує власний аналог Starlink: Флеш пояснив, чи є вже загроза для України

Росія працює над власним аналогом Starlink — проєктом «Бюро 1440»

Росія працює над власним аналогом Starlink — проєктом «Бюро 1440», який передбачає запуск супутників «Рассвет» для швидкісної передачі даних на низькій орбіті. Наразі на орбіті вже перебувають перші 16 таких супутників, однак для стабільної роботи системи росіянам потрібно запустити щонайменше 200–250 апаратів.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, Росія добре розуміє важливість супутникового інтернету для війни та не могла ігнорувати цей напрямок. Водночас ключове питання — не в самому факті розробки, а в термінах, коли така система може стати повноцінно працездатною.

«Противнику потрібен “російський StarLink”. Безумовно, Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком. Питання лише в термінах», — зазначив Флеш.

Російський супутник "Рассвет". / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Він пояснив, що наразі супутники «Рассвет» працюють у тестовому режимі. Для постійного і стабільного зв’язку Росії необхідно вивести на орбіту значно більшу кількість апаратів. У планах проєкту — запуск спочатку 300, а потім ще 700 супутників, однак реальні терміни можуть змінюватися.

Флеш наголосив, що теоретично наявні супутники вже можуть бути використані проти України у військових цілях. Зокрема, вони здатні забезпечувати передачу даних протягом 6–10 хвилин під час прольоту над територією України. Такі прольоти, за його словами, відбуваються приблизно раз на добу.

Водночас радник міністра оборони вважає малоймовірним повноцінне військове застосування системи на цьому етапі.

«Теоретично ворог може вже встановити супутникові інтернет-термінали на “Шахедах” і спланувати атаку під час прольоту супутників, але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору», — пояснив він.

За словами Флеша, поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв’язку, говорити про широке військове використання системи зарано.

Він також зазначив, що у разі початку військового застосування супутників «Рассвет» Україна зможе це зафіксувати — за трафіком із супутників, розвідувальними даними або трофейним обладнанням.

Окремо Флеш прокоментував можливі заходи протидії. За його словами, Росія за роки повномасштабної війни так і не змогла ефективно впоратися зі Starlink, тому протидія великій кількості супутників буде складною і для України. Водночас він додав, що певні ідеї щодо цього вже є, але тестувати їх зараз зарано, оскільки система «Рассвет» ще не працює повноцінно.

«Наявні на орбіті 16 супутників працюють у тестовому режимі», — підсумував Флеш.

Раніше заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров заявив, що російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

За його словами, кількість одночасно запущених дронів постійно зростає, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що росіяни почали застосовувати нові модифікації ударних дронів «Герань» проти українських безпілотників-перехоплювачів.

