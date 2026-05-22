ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ відвоювали території після того, як РФ втратила доступ до Starlink — Bloomberg

Українські військові змогли повернути частину територій після того, як російські сили втратили доступ до супутникового зв’язку Starlink на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Starlink

Starlink / © depositphotos.com

Україна змогла повернути частину територій на півдні після того, як російські війська втратили доступ до Starlink.

Як пише Bloomberg, це суттєво вдарило по координації армії РФ та роботі дронів на передовій.

У матеріалі йдеться, що після посилення обмежень для неавторизованих терміналів Starlink російські підрозділи втратили можливість оперативно отримувати відео з дронів та координувати удари. Через це українські сили провели успішні наступальні дії та повернули сотні квадратних кілометрів території.

За даними The Wall Street Journal, на які посилається Bloomberg, найбільше просування ЗСУ відбулося у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Українські військові заявляли про звільнення близько 400 квадратних кілометрів.

Ще 2024 року Пентагон підтверджував, що спільно з Україною та SpaceX працював над блокуванням незаконного використання Starlink російськими військовими. У Міноборони США тоді заявили, що вдалося знайти “хороші рішення” для протидії використанню системи армією РФ.

Нагадаємо, після відключення Starlink у Росії передача даних через власні супутники зросла більш ніж удвічі. Експерти пояснюють, що РФ намагається замінити втрачений зв’язок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie