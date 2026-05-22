ЗСУ відвоювали території після того, як РФ втратила доступ до Starlink — Bloomberg

Україна змогла повернути частину територій на півдні після того, як російські війська втратили доступ до Starlink.

Як пише Bloomberg, це суттєво вдарило по координації армії РФ та роботі дронів на передовій.

У матеріалі йдеться, що після посилення обмежень для неавторизованих терміналів Starlink російські підрозділи втратили можливість оперативно отримувати відео з дронів та координувати удари. Через це українські сили провели успішні наступальні дії та повернули сотні квадратних кілометрів території.

За даними The Wall Street Journal, на які посилається Bloomberg, найбільше просування ЗСУ відбулося у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Українські військові заявляли про звільнення близько 400 квадратних кілометрів.

Ще 2024 року Пентагон підтверджував, що спільно з Україною та SpaceX працював над блокуванням незаконного використання Starlink російськими військовими. У Міноборони США тоді заявили, що вдалося знайти “хороші рішення” для протидії використанню системи армією РФ.

Нагадаємо, після відключення Starlink у Росії передача даних через власні супутники зросла більш ніж удвічі. Експерти пояснюють, що РФ намагається замінити втрачений зв’язок.

