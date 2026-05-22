Росію атакували дрони: під Ярославлем перекрили трасу на Москву та зупинили роботу аеропорту

У російському Ярославлі вночі 22 травня пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Через загрозу ударів влада перекрила ділянку траси М-8 у напрямку Москви та тимчасово призупинила роботу місцевого аеропорту.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та губернатор Ярославської області Михайло Євраєв.

За словами місцевих жителів, вибухи почали лунати близько 01:30. Очевидці заявляють про щонайменше 15–20 потужних хлопків, яскраві спалахи в небі та сирени повітряної тривоги. У дворах через вибухи спрацьовувала сигналізація автомобілів.

На тлі атаки російська влада перекрила рух на трасі М-8 на виїзді з Ярославля у бік Москви. Обмеження діють від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою.

Губернатор регіону закликав мешканців утриматися від поїздок у цьому напрямку. Також повідомляється, що аеропорт Ярославля тимчасово не приймає та не відправляє рейси через загрозу атак БпЛА.

Наразі російська влада не повідомляла про наслідки ударів чи можливі руйнування.

Нагадаємо, Сили оборони України ефективно нищать російську нафтову інфраструктуру, діставшись після портів і заводів у Туапсе, Пермі та Рязані до об’єктів під Москвою. Зокрема, на нафтоперекачувальній станції «Солнечногорская» знищено чотири гігантські резервуари РВС-5000. Така рекордна ефективність ударів, що викликає масштабні пожежі, зумовлена використанням нових потужних бойових частин на дронах FP-1.

Успішні удари дронів по Московському регіону засвідчили, що Росія більше не має повністю безпечних територій, а Кремль не здатен захистити навіть власну столицю з її найпотужнішою системою ППО. За словами політолога Олександра Черненка, СБУ нав’язує ворогові невигідну модель війни, змушуючи розтягувати протиповітряну оборону та виснажувати ресурси. Крім стратегічного удару по іміджу РФ, атаки на НПЗ і підприємства ВПК руйнують військову логістику, підривають доходи російського бюджету та порушують виробництво критично важливої мікроелектроніки для ракет і дронів.

