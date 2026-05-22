Астрологія
53
2 хв

Астрологічний прогноз на 22 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Бірюза

Бірюза / © www.credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на потужний приплив енергії, використовувати її необхідно розумно й ощадливо, здійснюючи тільки найважливіші дії у всіх життєвих сферах. Також дуже важливо стежити за своїми словами — сьогодні вони набувають особливої сили.

Символ дня: Жезл.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий, ліловий, бузковий.

Щасливі камені дня: геліотроп, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минатимуть без наслідків, особливо якщо відразу ж вжити необхідних заходів: звернутися до лікаря і дотримуватися його приписів.

Харчування дня: дієта, розпочата цього дня, допоможе очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися — вдалою вона не буде.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для будь-яких дачних робіт.

Магія і містика дня: день сприятливий для створення талісманів, що привертають удачу як у коханні, так і в справах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому варто їх запам’ятати і проаналізувати.

Табу дня: брехня нічого крім шкоди не принесе, тому не варто виправдовувати її благими намірами.

Цитата дня: «Минуле не повернути, але зате як його можна вивернути!» (Марк Аврелій).

