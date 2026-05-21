Хантавірус / © Credits

Реклама

Хантавірус — це мікроорганізм із родини Bunyaviridae, який викликає хантавірусну інфекцію. Це серйозне захворювання, яке передається від гризунів, насамперед диких щурів, через їхні виділення, наприклад, сечу, кал або слину. Про це розповіло видання Tua Saúde.

Найчастіше зараження відбувається непомітно, коли людина вдихає пил, забруднений частинками вірусу, особливо під час прибирання закритих або заражених приміщень. Саме тому хантавірус залишається рідкісним, але потенційно небезпечним діагнозом, який важливо вчасно розпізнати.

Симптоми хантавірусної інфекції

Перші ознаки можуть з’явитися через 3–60 днів після зараження, але в середньому це близько 14 днів. Вони часто нагадують інші інфекції, що неабияк ускладнює раннє виявлення. До основних симптомів належать:

Реклама

лихоманка

головний біль

біль у м’язах і суглобах

сильна втома

біль у животі, нудота та блювання

сухий кашель, який може переходити в кашель з мокротинням і кров’ю

задуха

знижений тиск і прискорене серцебиття

З розвитком хвороби можуть уражатися легені, серце та нирки, що свідчить про поширення вірусу в організмі.

Форми перебігу хвороби

У різних регіонах світу хантавірусна інфекція може проявлятися по-різному:

кардіопульмональний синдром (SCPH) — найпоширеніший у Бразилії, уражає серце та легені;

геморагічна гарячка з нирковим синдромом — частіше зустрічається в Азії та Європі, може супроводжуватися висипами, кровотечами та зменшенням сечовиділення.

Діагностика базується на поєднанні клінічних симптомів та епідеміологічного анамнезу, зокрема контакту з гризунами чи їхніми виділеннями. Лікар може призначити спеціальні лабораторні тести.

Як передається хантавірус

Основний шлях зараження — вдихання пилу, забрудненого сечею, калом або слиною інфікованих гризунів. Також можливі контакти з зараженими матеріалами з подальшим потраплянням вірусу на слизові (рот, ніс, очі), рідко — укус або подряпина гризуна.

Реклама

Передавання від людини до людини для більшості типів вірусу не підтверджене. Винятком є вірус Andes у Південній Америці, де в окремих випадках зафіксовано зараження через тісний контакт.

Важливо знати, що хантавірус і лептоспіроз — не одне й те саме захворювання. Обидві інфекції можуть передаватися через контакт із гризунами, але хантавірус — вірусне захворювання, а лептоспіроз — бактеріальна інфекція (Leptospira).

Лікування

Специфічного препарату проти хантавірусу не існує. Лікування полягає в підтримці життєво важливих функцій організму. В тяжких випадках пацієнтів госпіталізують, іноді до відділення інтенсивної терапії. Медична допомога може включати підтримку дихання, контроль роботи серця та функції нирок, діаліз або штучну вентиляцію легень за необхідності.

Чи виліковується хантавірус

Хантавірусна інфекція може бути виліковною, якщо терапію розпочато вчасно в умовах стаціонару. Водночас можливі ускладнення, зокрема хронічна ниркова недостатність або підвищений артеріальний тиск.

Реклама

Захист

Профілактика відіграє ключову роль. Рекомендовано утримувати територію біля будинку чистою, без сміття і заростей, не підмітати сухі сліди гризунів, а використовувати вологе прибирання, провітрювати закриті приміщення перед використанням, правильно зберігати їжу недоступною для гризунів, ретельно мити кухонний посуд перед використанням і руки та харчові продукти.

Хантавірус — рідкісна, але потенційно небезпечна інфекція, яка потребує швидкої діагностики та медичного контролю. Головний ризик полягає в тому, що перші симптоми легко сплутати з іншими захворюваннями, а стан може швидко ускладнюватися. Водночас профілактика залишається простішою та ефективнішою за лікування, і це варто памʼятати.

Новини партнерів