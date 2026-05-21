ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
711
Час на прочитання
1 хв

У Китаї Путін і Сі Цзіньпін говорили про Україну: що відомо про переговори

Пєсков заявив, що Путін і Сі Цзіньпін під час переговорів порушили тему України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Цзіньпін та Путін

Цзіньпін та Путін / © Associated Press

Тема війни в Україні спливла під час розмов російського диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном, де китайська сторона вкотре висловила абстрактну готовність допомогти вийти на якусь «траєкторію мирного врегулювання».

Про це у четвер, 21 травня, заїкувато звітував прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання «Интерфакс».

Пєсков поспішив розсипатися в подяках «китайським друзям» за їхнє висловлене на словах бажання докласти зусиль для припинення війни.

Водночас рупор Кремля змушений був визнати повну відсутність конкретики. Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що старий китайський план врегулювання війни в Україні зразка 2023 року на зустрічі взагалі не обговорювався. Жодних нових ініціатив чи реальних пропозицій щодо завершення війни Пекін Путіну так і не висунув.

Зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном — останні новини

Нагадаємо, 20 травня Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вони провели переговори у вузькому складі.

Однією з ймовірних причин, чому «фюрер» РФ Володимир Путін вирушив до Китаю, є газопровід «Сили Сибіру-2». Зокрема, у Кремлі заявляли, що цей проєкт буде на порядку денному зустрічі. Однак не так сталося, як гадалося.

Путін не зміг домовитися із Сі про рятівний для Кремля трубопровід і отримав лише «дрібні угоди».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
711
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie