Цзіньпін та Путін

Тема війни в Україні спливла під час розмов російського диктатора Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном, де китайська сторона вкотре висловила абстрактну готовність допомогти вийти на якусь «траєкторію мирного врегулювання».

Про це у четвер, 21 травня, заїкувато звітував прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російське видання «Интерфакс».

Пєсков поспішив розсипатися в подяках «китайським друзям» за їхнє висловлене на словах бажання докласти зусиль для припинення війни.

Водночас рупор Кремля змушений був визнати повну відсутність конкретики. Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що старий китайський план врегулювання війни в Україні зразка 2023 року на зустрічі взагалі не обговорювався. Жодних нових ініціатив чи реальних пропозицій щодо завершення війни Пекін Путіну так і не висунув.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Путін зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вони провели переговори у вузькому складі.

Однією з ймовірних причин, чому «фюрер» РФ Володимир Путін вирушив до Китаю, є газопровід «Сили Сибіру-2». Зокрема, у Кремлі заявляли, що цей проєкт буде на порядку денному зустрічі. Однак не так сталося, як гадалося.

Путін не зміг домовитися із Сі про рятівний для Кремля трубопровід і отримав лише «дрібні угоди».

