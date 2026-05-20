Путін гучно заявляв про дружбу Сі та шукав допомоги з газогоном, але щось пішло не так

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Однією з ймовірних причин, чому «фюрер» РФ Володимир Путін вирушив до Китаю, є газопровід «Сили Сибіру-2». Зокрема, у Кремлі заявляли, що цей проєкт буде на порядку денному зустрічі. Однак не так сталося, як гадалося.

Про це стало відомо із заяви речника диктатора РФ Дмитра Пєскова.

На відміну від красномовних заяв про «безпрецедентне і всеосяжне партнерство» між Росією і Китаєм, у коментарях щодо газогону представник Кремля був не таким багатослівним. Пєсков лише у загальних рисах описав результати переговорів щодо цієї теми.

Реклама

З його слів, Москва і Пекін «загалом досягли розуміння» за основними параметрами проєкту «Сила Сибіру 2». Нібито — «розуміння вже є», а залишилося домовитися «про якісь нюанси».

«Чіткого розуміння поки що немає. Це комерційна інформація все-таки. Але це досить велике досягнення», — вихвалився представник «фюрера».

Поїздка Путіна до Китаю — головні теми

Видання Bloomberg повідомляло про те, що Росія шукає порятунку в Китаї. У центрі уваги під час зустрічі диктатора Володимира Путіна і лідера КНР Сі Цзіньпіна буде газопровід «Сила Сибіру-2». Його Москва намагається просунути вже вп’яте за останні роки.

Росіяни сподіваються, що криза на енергетичних ринках через війну на Близькому Сході змусить КНР погодитися на оплату їхнього газогону.

Реклама

Аналітики CNBC вважають, що важливим пунктом порядку денного є енергетична залежність Росії, яка через санкції втратила європейський ринок і потребує погодження будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2».

Дата публікації 17:13, 15.05.26 Кількість переглядів 222 Путін поспіхом летить до Китаю слідом за Трампом?!

Новини партнерів