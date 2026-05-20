Росіяни на фронті на смерть потруїлися алкоголем: перехоплення від ГУР

Російські військові отруїлися алкоголем / © Associated Press

У Головному управлінні розвідки Міноборони України поділилися, що на Оріхівському напрямку росіяни зазнали масових втрат через отруєння алкоголем. Масове отруєння та смерті у російському війську відбулися через «синеву».

За інформацією ГУР, яку вдалося дізнатися з перехоплень ворожих розмов, у лавах 166-го окремого мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії відбулося масове отруєння алкоголем.

Цей ворожий полк воює у Запорізькій області на Оріхівському напрямку.

Росіяни скаржаться, що багато їхніх військових померли через масове отруєння «синевою». Ба більше, тіла померлих не забирали щонайменше п’ять-шість днів.

«Там є на СНТ така СП-шка (спостережний пункт) наша була, пам’ятаєш, Чингіс, де дуже багато 200-х, які „синевою“ отруїлися. Там 8 чи 10 тіл лежали», — пригадує російський окупант.

Він поділився, що від отруєння алкоголем загинули 8–10 росіян.

«І наші, і союзники акуратно складені були, укриті спальниками, начебто лежали», — додав росіянин.

Нагадаємо, російські військові на півдні використовують магістральний газопровід для таємного перекидання штурмових та диверсійних груп у тил українських сил.

Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, окупанти завчасно тренувалися на спеціальних полігонах, а всередині самої труби облаштували цілу інфраструктуру: пости, телефонний зв’язок, укриття, підкопи та обхідні тунелі.

Вхід до цього газопроводу розташований на підконтрольній РФ території, а виходи — поблизу позицій ЗСУ.

Українські військові знали про наміри ворога і раніше знищили значну кількість росіян, які намагалися прорватися через газові комунікації.

