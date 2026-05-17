ЗСУ взяли в полон окупантів, які проникли через трубу поблизу Оріхова

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили в полон групу російських військових, які намагалися непомітно проникнути до українських позицій через газову трубу на Оріхівському напрямку.

За інформацією, маршрут окупантів пролягав підземною газовою трубою: вхід до неї був розташований на тимчасово окупованій території, а вихід — неподалік позицій Сил оборони України.

Про що розповіли полонені

Полонені російські штурмовики розповіли, що всередині труби подолали приблизно 13 кілометрів. Також вони заявили, що після заходу групи трубу нібито заварили, аби унеможливити повернення назад.

Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника використати газову магістраль для прихованого пересування та підготувалися до зустрічі диверсійної групи.

Полонені окупанти повідомили, що біля виходу з труби побачили листівки з інструкціями та контактами для добровільної здачі в полон.

