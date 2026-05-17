Після удару по Москві командувач СБС "Мадяр" попередив Лукашенка

Українські дрони атакували Москву / © Facebook-сторінка Роберта Бровді

Російська столиця більше не захищена від ударів українських дронів. Успішна атака на Москву повинна стати попередженням для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого Кремль підштовхує до участі у війні проти України.

На цьому наголосив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») у своєму дописі в соцмережах.

«Шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках (тобто Патріарших ставках, центрі світського життя у Москві — ТСН.ua) та околицях», — зазначив він, натякнувши на те, що раніше російська терористична армія завдавала ударів по Києву, вважаючи, що на дзеркальну відповідь ЗСУ не спроможні.

Своє повідомлення Роберт Бровді супроводив фотографією дрона з іронічним написом «Moscow never sleeps» («Москва ніколи не спить») — фразою, якою раніше описували безперервний рух та динаміку життя у російській столиці і яка тепер набула іншого змісту.

При цьому командувач СБС ЗСУ застеріг білоруського диктатора Олександра Лукашенка від спроби підтримати російську агресію проти України.

«Юстас — Алексу Григоровичу: важливо, як увійти в потрібну розмову, але ще важливіше — мистецтво виходу з неї. Лукашеску, придивляйся до перспектив», — написав Бровді.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Повідомляється про вибухи, пожежі та ураження низки стратегічних об’єктів.

