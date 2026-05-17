Навіть досвідчені господині інколи стикаються з проблемою, коли плов виходить в’язким або втрачає свій насичений аромат. Проте кухарі давно користуються простим трюком, який допомагає зробити рис ідеально розсипчастим та значно покращує смак страви. Для цього достатньо покласти в плов під час приготування два невеликі шматочки одного доступного продукту, який є майже на кожній кухні.

Який інгредієнт додають у плов досвідчені кухарі

Секрет полягає у звичайному вершковому маслі. Два невеликі шматочки масла кладуть прямо поверх рису перед тим, як накрити казан або каструлю кришкою.

Під час приготування масло поступово тане, просочує рис та допомагає зернам залишатися розсипчастими. Крім того, плов отримує ніжний вершковий аромат і стає значно смачнішим.

Кухарі пояснюють, що жир створює тонку плівку навколо рисинок, завдяки чому вони менше злипаються між собою. Особливо добре цей лайфгак працює з довгозернистим рисом.

Також масло допомагає зберегти вологу всередині страви, тому плов не виходить сухим навіть після тривалого приготування.

Який рис найкраще підходить для плову

Для справжнього розсипчастого плову фахівці радять обирати сорти з довгими зернами.

Перед приготуванням рис потрібно кілька разів добре промити холодною водою, поки вона не стане прозорою. Це допомагає змити зайвий крохмаль, через який страва часто стає липкою.

Деякі кухарі також замочують рис приблизно на 20 хвилин перед приготуванням.

Ще кілька важливих секретів приготування плову

Плов не любить частого помішування. Після того як рис залили водою, його краще не перемішувати до самого завершення приготування.

Також важливо правильно дотримуватися пропорцій води. Надлишок рідини робить рис м’яким і клейким, а нестача — занадто сухим.

Ще один секрет ароматного плову — спеції. Найчастіше кухарі використовують зіру, барбарис, куркуму та часник.

Після завершення приготування плову кухарі радять залишити його під кришкою ще приблизно на 10 хвилин. За цей час рис остаточно вбирає аромати та стає більш пухким. Саме цей етап часто робить страву по-справжньому смачною.

