Сили оборони вгатили просто в "серце" флоту РФ у Криму та низку стратегічних об'єктів Кремля

Вибухи в РФ

Сили оборони України продовжують методично нищити командну інфраструктуру російського агресора. Протягом 21 квітня та в ніч проти 22 квітня українські підрозділи атакували низку стратегічно важливих цілей як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в регіонах Росії.

Про це повідомляє Генштаб.

Однією з ключових цілей став пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ під назвою «Стрілецький». Об’єкт розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Успішне ураження цієї локації суттєво ускладнює координацію дій ворожих суден у акваторії Криму.

«Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії РФ проти України», — йдеться у повідомленні.

Полювання на «очі» ворога

Окрім морського компонента, під удар потрапили численні пункти управління безпілотними літальними апаратами. Зокрема:

У районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ уражено пункти управління БпЛА.

На Харківщині під вогонь потрапив пункт управління БпЛА «Молнія» у районі Добролюбівки.

У районі Вязового Бєлгородської області РФ уражено пункт управління підрозділу окупантів.

Також ураження зафіксовані поблизу Затишного на тимчасово окупованій Донеччині та біля населеного пункту Високе у Бєлгородській області.

Крім того, українські воїни накрили вогнем місце зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Наразі масштаби завданих ворогу збитків та остаточні втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що Україна завдала одного з найпотужніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі, що суттєво вдарило по доходах Кремля на тлі вигідної для Москви кон’юнктури через війну на Близькому Сході.

Також, після удару безпілотників по нафтопереробному завод «Роснефти» в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.