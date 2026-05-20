Зеленський спеціально провів Ставку через загрозу наступу РФ на Київ і Чернігів: деталі

Зеленський про загрозу наступу на Київ і Чернігів: «Готуємо відповіді на кожен варіант дій ворога» / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача через загрозу наступу Росії на Чернігівському та Київському напрямках.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, на Ставці детально проаналізували наявні дані української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

«По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію», — запевнив президент і попередив, що Україна збільшить свої сили на цьому напрямку, тобто на півночі.

Крім того, він доручив МЗС України підготувати «додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі».

«Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб», — додав президент.

Також він попередив, що Україна готує розширення географії далекобійних ударів.

«Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків — плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації там відсутній, отже, варто очікувати російських політичних рішень іншого формату, зокрема таких, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови», — сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна обовʼязково захистить себе і «жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України» не спрацює.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

