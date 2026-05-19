Путін знову дістав “ядерну карту”: навіщо Кремлю навчання з Білоруссю

Володимир Путін та Олександр Лукашенко

Росія використовує спільні ядерні навчання з Білоруссю не стільки як військовий інструмент, скільки як елемент гібридного тиску на Європу. У Кремлі намагаються залякати країни ЄС і водночас показати, що білоруська армія фактично перебуває під контролем Москви.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, Росія традиційно використовує тему ядерної зброї в інформаційному просторі як інструмент погроз. Водночас Кремль намагається подати власні агресивні дії як нібито вимушений “захист”.

“РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому”, — зазначив Коваленко.

Росія демонструє контроль над Білоруссю

Керівник ЦПД вважає, що спільні ядерні навчання потрібні Путіну також для демонстрації впливу на Білорусь. За словами Коваленка, попри спроби Олександра Лукашенка грати у “багатовекторність”, Москва фактично показує, що білоруський військовий сектор залишається в її орбіті.

Він наголосив, що Росія контролює армію Білорусі через лояльних до Москви людей у керівництві. Зокрема, Коваленко згадав міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який навчався в російських військових закладах, а також секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, пов’язаного з російським військовим керівництвом.

Кремль хоче залякати Європу

На думку Коваленка, головна мета таких навчань — гібридна операція із залякування країн Європейського Союзу можливістю ядерного удару.

Йдеться не лише про військовий сигнал, а й про спробу вплинути на внутрішню політику європейських держав. Кремль прагне посилити страх у суспільствах ЄС, знизити підтримку чинних політичних еліт і допомогти силам, які виступають за зближення з Росією.

Водночас, за словами керівника ЦПД, для України така інформаційна операція не має значного ефекту.

“Щодо України — ця операція малоефективна для нашого суспільства”, — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що Росія і Білорусь 18 травня розпочали спільні військові навчання, щоб відпрацювати приховане доставлення та умовне застосування ядерної зброї.

На початку травня секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко заявив, що Україна повинна максимально підвищити готовність усіх служб до можливого застосування Росією зброї масового знищення, зокрема ядерної, оскільки Москва після зміни своєї ядерної доктрини повністю розв’язала собі руки для превентивних ударів. Для цього у парламенті планують розглянути стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки, яка чітко врегулює обов’язки Міноборони, ДСНС, МВС та інших відомств.

У середині травня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія має технічну можливість завдати ядерного удару по Україні в будь-який момент, проте наразі немає жодних ознак підготовки до такої атаки. За словами Буданова, побоювання щодо ядерного удару є безпідставними, оскільки це питання передусім політичної волі, і розвідка обов’язково дізналася б про реальну підготовку.

