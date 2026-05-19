Таємний наступ: у ДПСУ пояснили, чи можливий прорив РФ через Чорнобильську зону

Чорнобильська зона / © Getty Images

Реклама

На тлі офіційної заяви Кремля про старт спільних із Мінськом ядерних маневрів, Сили оборони України тримають ситуацію під повним контролем. У Держприкордонслужбі наголошують: попри те, що небезпека з боку Білорусі залишається постійним фактором ризику, будь-які спроби ворога таємно прорватися через кордон, зокрема через Чорнобильську зону, приречені на миттєве виявлення та розгром.

Про це в етері телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зокрема, речника Держприкордонслужби попросили прокоментувати, наскільки захищена ділянка кордону, що межує з Чорнобильською зоною, та чи може агресор використати зону відчуження, щоб непомітно увійти з того боку на територію України.

Реклама

«Непомітно, напевно, не вийде, бо з 2022 року кордон облаштовується з інженерного погляду по всій протяжності. Це стосується всіх понад 1 тис. кілометрів кордону з Білоруссю — від Волині до Чернігівської області. Це стосується й Київщини», — сказав прикордонник.

За словами Демченка, всі небезпечні напрямки захищаються, у тому числі створюються мінно-оборонні загородження. Інженерними спорудами облаштовується безпосередньо лінія кордону.

«Власне в прикордонні всі складові Сил оборони нашої держави, які знаходяться на цьому напрямку, у співпраці з органами місцевої влади також облаштовують фортифікаційні укріплення. І це відбувається постійно, у тому числі — нарощення необхідних місць, де несуть службу наші воїни, щоб мати можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо вона буде йти з території Білорусі», — наголосив він.

Речник ДПСУ зазначив, що будь-які моменти, які Росія використовує саме по території Білорусі, є загрозою для України.

Реклама

«Але за останній час риторика, у тому числі Білорусі йде, як в бік України, так і в бік країн Європи», — сказав військовий.

За словами Демченка, йде постійне нагнітання ситуації про те, що для Білорусі нібито загрожують з різних боків і вона має бути сильною, щоб відповісти на будь-які виклики. Хоча, акцентував речник, Білорусі ніхто не загрожує, натомість саме ця країна продовжує підтримувати Росію і проводити постійні навчання, перевірку своєї боєготовності тощо.

«Зараз йде шантаж щодо розташування на території Білорусії ядерної зброї. Тому, звісно, що загроза з боку Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про лінію державного кордону — то у безпосередній близькості до нього ми не фіксуємо переміщення особового складу чи техніки…», — сказав речник.

За словами Андрія Демченка, попри те, що зараз на території Білорусі немає великої кількості російських військ, у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди свої додаткові сили.

Реклама

Загроза для України з Білорусі — останні новини

Раніше в Офісі президента України оцінили ймовірність повторного наступу з території Білорусі. Як зазначив заступник керівника ОП Павло Паліса, допоки в Білорусі зберігається лояльний до Кремля режим, країна залишатиметься потенційною загрозою для України.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна посилюватиме чернігівсько-київський напрямок через спроби Росії значно більше втягнути Білорусь у війну проти України або однієї з країн НАТО. Чи готовий до атаки східний фланг Альянсу? Як Лукашенка та Путіна заохочує до цього Трамп? Читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новини партнерів