Таємний наступ: у ДПСУ пояснили, чи можливий прорив РФ через Чорнобильську зону
Речник ДПСУ наголосив, що будь-яка спроба російських військ знову піти в наступ через Чорнобильську зону буде миттєво виявлена завдяки капітальному інженерному облаштуванню рубежів.
На тлі офіційної заяви Кремля про старт спільних із Мінськом ядерних маневрів, Сили оборони України тримають ситуацію під повним контролем. У Держприкордонслужбі наголошують: попри те, що небезпека з боку Білорусі залишається постійним фактором ризику, будь-які спроби ворога таємно прорватися через кордон, зокрема через Чорнобильську зону, приречені на миттєве виявлення та розгром.
Про це в етері телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Зокрема, речника Держприкордонслужби попросили прокоментувати, наскільки захищена ділянка кордону, що межує з Чорнобильською зоною, та чи може агресор використати зону відчуження, щоб непомітно увійти з того боку на територію України.
«Непомітно, напевно, не вийде, бо з 2022 року кордон облаштовується з інженерного погляду по всій протяжності. Це стосується всіх понад 1 тис. кілометрів кордону з Білоруссю — від Волині до Чернігівської області. Це стосується й Київщини», — сказав прикордонник.
За словами Демченка, всі небезпечні напрямки захищаються, у тому числі створюються мінно-оборонні загородження. Інженерними спорудами облаштовується безпосередньо лінія кордону.
«Власне в прикордонні всі складові Сил оборони нашої держави, які знаходяться на цьому напрямку, у співпраці з органами місцевої влади також облаштовують фортифікаційні укріплення. І це відбувається постійно, у тому числі — нарощення необхідних місць, де несуть службу наші воїни, щоб мати можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо вона буде йти з території Білорусі», — наголосив він.
Речник ДПСУ зазначив, що будь-які моменти, які Росія використовує саме по території Білорусі, є загрозою для України.
«Але за останній час риторика, у тому числі Білорусі йде, як в бік України, так і в бік країн Європи», — сказав військовий.
За словами Демченка, йде постійне нагнітання ситуації про те, що для Білорусі нібито загрожують з різних боків і вона має бути сильною, щоб відповісти на будь-які виклики. Хоча, акцентував речник, Білорусі ніхто не загрожує, натомість саме ця країна продовжує підтримувати Росію і проводити постійні навчання, перевірку своєї боєготовності тощо.
«Зараз йде шантаж щодо розташування на території Білорусії ядерної зброї. Тому, звісно, що загроза з боку Білорусі реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про лінію державного кордону — то у безпосередній близькості до нього ми не фіксуємо переміщення особового складу чи техніки…», — сказав речник.
За словами Андрія Демченка, попри те, що зараз на території Білорусі немає великої кількості російських військ, у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди свої додаткові сили.
Раніше в Офісі президента України оцінили ймовірність повторного наступу з території Білорусі. Як зазначив заступник керівника ОП Павло Паліса, допоки в Білорусі зберігається лояльний до Кремля режим, країна залишатиметься потенційною загрозою для України.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна посилюватиме чернігівсько-київський напрямок через спроби Росії значно більше втягнути Білорусь у війну проти України або однієї з країн НАТО. Чи готовий до атаки східний фланг Альянсу? Як Лукашенка та Путіна заохочує до цього Трамп? Читайте у матеріалі ТСН.ua.