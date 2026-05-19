Тайное наступление: в ГПСУ объяснили, возможен ли прорыв РФ через Чернобыльскую зону

На фоне официального заявления Кремля о старте совместных с Минском ядерных маневров, Силы обороны Украины держат ситуацию под полным контролем. В Госпогранслужбе подчеркивают: несмотря на то, что опасность со стороны Беларуси остается постоянным фактором риска, любые попытки врага тайно прорваться через границу, в частности через Чернобыльскую зону, обречены на мгновенное обнаружение и разгром.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В частности, спикера Госпогранслужбы попросили прокомментировать, насколько защищен участок границы, граничащий с Чернобыльской зоной, и может ли агрессор использовать зону отчуждения, чтобы незаметно войти с той стороны на территорию Украины.

«Незаметно, наверное, не получится, потому что с 2022 года граница обустраивается с инженерной точки зрения по всей протяженности. Это касается всех более чем 1 тыс. километров границы с Беларусью — от Волыни до Черниговской области. Это касается и Киевщины», — сказал пограничник.

По словам Демченко, все опасные направления защищаются, в том числе создаются минно-оборонительные заграждения. Инженерными сооружениями обустраивается непосредственно линия границы.

«Собственно в пограничные все составляющие находящихся на этом направлении Сил обороны нашего государства в сотрудничестве с органами местной власти также обустраивают фортификационные укрепления. И это происходит постоянно, в том числе — наращивание необходимых мест, где несут службу наши воины, чтобы иметь возможность противодействовать любой угрозе, если она будет уходить с территории Беларуси», — подчеркнул он.

Спикер ГПСУ отметил, что любые моменты, которые Россия использует именно по территории Беларуси, представляют угрозу Украине.

«Но за последнее время риторика, в том числе Беларуси идет, как в сторону Украины, так и в сторону стран Европы», — сказал военный.

По словам Демченко, идет постоянное нагнетание ситуации о том, что для Беларуси якобы угрожают с разных сторон и она должна быть сильной, чтобы ответить на любые вызовы. Хотя, акцентировал представитель, Беларуси никто не угрожает, а именно эта страна продолжает поддерживать Россию и проводить постоянные учения, проверку своей боеготовности и т.д.

«Сейчас идет шантаж о нахождении на территории Белоруссии ядерного оружия. Поэтому, конечно, угроза со стороны Беларуси реальна, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Хотя, если говорить сейчас о линии государственной границы — то в непосредственной близости к нему мы не фиксируем перемещение личного состава или техники…», — сказал спикер.

По словам Андрея Демченко, несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси нет большого количества российских войск, в любой момент Россия может использовать эту площадку, перебросив туда свои дополнительные силы.

Ранее в Офисе президента Украины оценили вероятность повторного наступления с территории Беларуси. Как отметил заместитель руководителя ОП Павел Палиса, пока в Беларуси сохраняется лояльный Кремлю режим, страна будет оставаться потенциальной угрозой для Украины.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина будет усиливать черниговско-киевское направление из-за попыток России значительно больше втянуть Беларусь в войну против Украины или одной из стран НАТО. Готов к атаке восточный фланг Североатлантического союза? Как Лукашенко и Путина поощряет Трамп? Читайте в материале ТСН.ua.

