Тайное наступление: в ГПСУ объяснили, возможен ли прорыв РФ через Чернобыльскую зону
Спикер ГНСУ подчеркнул, что любая попытка российских войск снова пойти в наступление через Чернобыльскую зону будет мгновенно обнаружена благодаря капитальному инженерному обустройству рубежей.
На фоне официального заявления Кремля о старте совместных с Минском ядерных маневров, Силы обороны Украины держат ситуацию под полным контролем. В Госпогранслужбе подчеркивают: несмотря на то, что опасность со стороны Беларуси остается постоянным фактором риска, любые попытки врага тайно прорваться через границу, в частности через Чернобыльскую зону, обречены на мгновенное обнаружение и разгром.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
В частности, спикера Госпогранслужбы попросили прокомментировать, насколько защищен участок границы, граничащий с Чернобыльской зоной, и может ли агрессор использовать зону отчуждения, чтобы незаметно войти с той стороны на территорию Украины.
«Незаметно, наверное, не получится, потому что с 2022 года граница обустраивается с инженерной точки зрения по всей протяженности. Это касается всех более чем 1 тыс. километров границы с Беларусью — от Волыни до Черниговской области. Это касается и Киевщины», — сказал пограничник.
По словам Демченко, все опасные направления защищаются, в том числе создаются минно-оборонительные заграждения. Инженерными сооружениями обустраивается непосредственно линия границы.
«Собственно в пограничные все составляющие находящихся на этом направлении Сил обороны нашего государства в сотрудничестве с органами местной власти также обустраивают фортификационные укрепления. И это происходит постоянно, в том числе — наращивание необходимых мест, где несут службу наши воины, чтобы иметь возможность противодействовать любой угрозе, если она будет уходить с территории Беларуси», — подчеркнул он.
Спикер ГПСУ отметил, что любые моменты, которые Россия использует именно по территории Беларуси, представляют угрозу Украине.
«Но за последнее время риторика, в том числе Беларуси идет, как в сторону Украины, так и в сторону стран Европы», — сказал военный.
По словам Демченко, идет постоянное нагнетание ситуации о том, что для Беларуси якобы угрожают с разных сторон и она должна быть сильной, чтобы ответить на любые вызовы. Хотя, акцентировал представитель, Беларуси никто не угрожает, а именно эта страна продолжает поддерживать Россию и проводить постоянные учения, проверку своей боеготовности и т.д.
«Сейчас идет шантаж о нахождении на территории Белоруссии ядерного оружия. Поэтому, конечно, угроза со стороны Беларуси реальна, и мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Хотя, если говорить сейчас о линии государственной границы — то в непосредственной близости к нему мы не фиксируем перемещение личного состава или техники…», — сказал спикер.
По словам Андрея Демченко, несмотря на то, что сейчас на территории Беларуси нет большого количества российских войск, в любой момент Россия может использовать эту площадку, перебросив туда свои дополнительные силы.
Угроза для Украины из Беларуси — последние новости
Ранее в Офисе президента Украины оценили вероятность повторного наступления с территории Беларуси. Как отметил заместитель руководителя ОП Павел Палиса, пока в Беларуси сохраняется лояльный Кремлю режим, страна будет оставаться потенциальной угрозой для Украины.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина будет усиливать черниговско-киевское направление из-за попыток России значительно больше втянуть Беларусь в войну против Украины или одной из стран НАТО.