Беларусь закрыла леса у границ: генерал СБУ объяснил, что может скрываться за решением Минска

По состоянию на 15 мая Белорусь ввела ограничения на посещение лесов в 19 районах страны.

Как отметил генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун, особое внимание привлекает география этих ограничений.

По его словам, 12 из закрытых районов непосредственно прилегают к государственной границе с Украиной, Польшей и Литвой. Другие районы фактически формируют с ними единый территориальный массив на западе и юго-западе Беларуси.

"Формально речь идет о противопожарных мерах и сезонных ограничениях. Однако сама конфигурация закрытых территорий, их концентрация именно в приграничной зоне, а также общий контекст последних заявлений и действий Минска заставляют рассматривать эти меры также в военно-политической плоскости", - пишет Ягун.

В военной практике ограничения доступа гражданских к лесным и приграничным районам могут использоваться для скрытого перемещения войск, развертывания полевой логистики, обустройства временных складов, командных пунктов или инженерных позиций.

Кроме того, такие меры уменьшают риск утечки информации через фото- или видеофиксацию передвижения техники и личного состава.

Ситуация проходит на фоне сообщений украинской разведки об активизации военной инфраструктуры на территории Беларуси и усилении совместной военной деятельности Минска и Москвы.

Какие сценарии возможны для Украины

По географии закрытых районов эксперт выделяет два потенциальных направления, где такие действия могут иметь военное значение.

"Первое — украинское направление. Наибольшее внимание привлекает южная и юго-западная часть Брестской области, которая граничит с Волынской и Ровенской областями Украины. Именно этот участок является важным с точки зрения украинской логистики, поскольку через Волынь проходит значительная часть транспортных и железнодорожных маршрутов, которые обеспечивают поставку западной военной помощи".

Один из возможных сценариев – создание угрозы на Волынском направлении, в частности, в районе Ковеля и Луцка. Даже без масштабного наступления, сам риск удара со стороны Беларуси может вынуждать Украину удерживать дополнительные резервы на северной границе.

Второй сценарий связан с направлением Сарны – Ровно – Вараш. Его значение определяется не только железнодорожной инфраструктурой, но и расположением Ровенской АЭС. Даже ограниченная угроза этому району могла бы иметь военно-политический и психологический эффект.

Угроза НАТО и Сувалкский коридор

Второй потенциальный вектор – западный. Он связан с так называемым Сувалкским коридором – узким участком между Беларусью и Калининградской областью РФ, соединяющей страны Балтии с основной территорией НАТО.

В западных военных оценках это направление давно считается одним из самых уязвимых в системе безопасности Альянса.

Концентрация закрытых районов в западной части Беларуси теоретически может создавать условия для скрытого развертывания сил вблизи польской и литовской границ. В случае кризисного сценария это могло бы использоваться для демонстрации силы, провокаций или угрозы сухопутному сообщению между Балтией и остальным НАТО.

Означает ли это подготовку к наступлению

В то же время Ягун отмечает: нынешнюю ситуацию не следует трактовать как прямой признак неизбежного наступления.

"Беларусь и Россия могут сознательно формировать атмосферу постоянной военной угрозы на северном направлении без намерения перехода к немедленным активным действиям. Основная задача в таком случае - заставить Украину, Польшу и страны Балтии удерживать значительные силы вдоль границ, распыляя резервы, ресурсы ПВО и логистические возможности"

На этом этапе речь идет скорее о формировании условий и возможностей, чем о подтвержденном намерении применить силу. Однако совокупность факторов – география ограничений, риторика Минска, военная активность России и Беларуси, а также стратегическое значение приграничных районов – дает основания для повышенного внимания со стороны Украины и НАТО.

Угроза из Беларуси — последние новости

Россия и Беларусь 18 мая начали совместные военные учения ракетных войск и авиации. По сообщениям Минобороны Беларуси и российских пропагандистских ресурсов, во время маневров отрабатывают скрытую доставку и условное применение ядерного оружия.

Учения проходят под руководством начальника Генерального штаба Беларуси. Заявленная цель – проверка подготовки личного состава, техники и вооружения, а также отработка действий в разных районах.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина усиливает оборону на Черниговско-Киевском направлении из-за рисков, связанных с Беларусью. По его словам, украинская разведка понимает планы врага, а международные партнеры информированы о попытках России вовлечь Минск в более активную агрессию.

В то же время экскомандующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отмечал, что на украинско-белорусской границе нет критической ситуации или значительного накопления российских войск. Однако, по его словам, Украина должна постоянно содержать достаточный боевой потенциал для сдерживания возможной угрозы.

