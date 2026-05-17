Такое впервые: из-за атаки на Москву пропагандисты РФ пошли на неожиданный шаг против Путина – СНБО

Москва / © Associated Press

После ударов по объектам в Московской области, российские пропагандисты впервые начали открыто сомневаться в надежности противовоздушной обороны вокруг столицы РФ.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, кроме поражения ряда стратегических предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом и нефтяной инфраструктурой РФ, атака имела еще одно важное информационное последствие.

Коваленко отметил, что российская пропаганда ранее избегала прямых сомнений в способности ПВО защитить Москву. Столица РФ еще с советских времен воспринималась как особо защищенная территория, а во время правления Владимира Путина вокруг города выстраивали несколько колец противовоздушной обороны, чтобы жители Москвы не ощущали последствий войны.

Однако, по оценке представителя СНБО, ситуация начинает меняться.

"Российские пропагандисты открыто сомневаются в надежности ПВО, чего не было раньше", - заявил Коваленко.

Он добавил, что чем больше жители Москвы будут ощущать войну, тем больше, по его мнению, будут расти шансы на ее завершение.

В то же время, Коваленко подчеркнул, что удары по территории РФ являются ответом на российские атаки по Украине.

"Важно - это все в ответ на российские атаки. Они первые предпринимают ответные действия", - отметил он.

Что известно об ударах по Московской области

В ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российских оккупационных войск. По данным Генштаба ВСУ, под ударом оказались предприятия военно-промышленного комплекса, командные пункты и места сосредоточения живой силы противника.

В частности, в Зеленограде Московской области было поражено предприятие "Ангстрем", специализирующееся на производстве микроэлектроники и микросхем. В Генштабе отмечали, что предприятие является важной составляющей российского ВПК и задействовано в производстве компонентов для военных нужд.

Также была поражена насосная станция "Солнечногорская" в Московской области. Она используется в системе нефтепродуктопровода и обеспечивает перекачку горючего, в частности для нужд российской армии. После удара на объекте возник пожар.

Кроме того, удары были нанесены по командным пунктам противника в Донецкой области и пунктах управления беспилотниками в Харьковской, Херсонской и Донбассе.

Москва под атакой: что сообщали очевидцы

В течение 17 мая в Москве и ее окрестностях раздавались взрывы и загорались пожары. Российские мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников на столицу РФ.

В частности, взрывы фиксировали вблизи поселка Глухово в городском округе Красногорска Московской области. Этот населенный пункт расположен примерно в 8 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги.

На фоне происходящих событий российские пропагандисты начали публично обсуждать вопросы эффективности ПВО, что, по оценке СНБО, стало нетипичным сигналом для российского информационного пространства.

