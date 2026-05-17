Такое впервые: из-за атаки на Москву пропагандисты РФ пошли на неожиданный шаг против Путина – СНБО
После атаки на объекты в Московской области российские пропагандисты впервые стали публично подвергать сомнению надежность ПВО вокруг столицы РФ.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, кроме поражения ряда стратегических предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом и нефтяной инфраструктурой РФ, атака имела еще одно важное информационное последствие.
Коваленко отметил, что российская пропаганда ранее избегала прямых сомнений в способности ПВО защитить Москву. Столица РФ еще с советских времен воспринималась как особо защищенная территория, а во время правления Владимира Путина вокруг города выстраивали несколько колец противовоздушной обороны, чтобы жители Москвы не ощущали последствий войны.
Однако, по оценке представителя СНБО, ситуация начинает меняться.
"Российские пропагандисты открыто сомневаются в надежности ПВО, чего не было раньше", - заявил Коваленко.
Он добавил, что чем больше жители Москвы будут ощущать войну, тем больше, по его мнению, будут расти шансы на ее завершение.
В то же время, Коваленко подчеркнул, что удары по территории РФ являются ответом на российские атаки по Украине.
"Важно - это все в ответ на российские атаки. Они первые предпринимают ответные действия", - отметил он.
Что известно об ударах по Московской области
В ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российских оккупационных войск. По данным Генштаба ВСУ, под ударом оказались предприятия военно-промышленного комплекса, командные пункты и места сосредоточения живой силы противника.
В частности, в Зеленограде Московской области было поражено предприятие "Ангстрем", специализирующееся на производстве микроэлектроники и микросхем. В Генштабе отмечали, что предприятие является важной составляющей российского ВПК и задействовано в производстве компонентов для военных нужд.
Также была поражена насосная станция "Солнечногорская" в Московской области. Она используется в системе нефтепродуктопровода и обеспечивает перекачку горючего, в частности для нужд российской армии. После удара на объекте возник пожар.
Кроме того, удары были нанесены по командным пунктам противника в Донецкой области и пунктах управления беспилотниками в Харьковской, Херсонской и Донбассе.
Москва под атакой: что сообщали очевидцы
В течение 17 мая в Москве и ее окрестностях раздавались взрывы и загорались пожары. Российские мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников на столицу РФ.
В частности, взрывы фиксировали вблизи поселка Глухово в городском округе Красногорска Московской области. Этот населенный пункт расположен примерно в 8 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги.
На фоне происходящих событий российские пропагандисты начали публично обсуждать вопросы эффективности ПВО, что, по оценке СНБО, стало нетипичным сигналом для российского информационного пространства.