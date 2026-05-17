Украинцев предупредили об отчислении из зарплат: когда работодатель может недоплатить по закону

Украинцам рассказали об ограничениях на удержание из заработной платы / © УНИАН

Реклама

Работникам и работодателям разъяснили правила ограничения отчислений из заработной платы, установленных трудовым законодательством Украины.

Об этом сообщило управление инспекционной деятельности в Кировоградской области во время семинара для работодателей.

Порядок удержаний по зарплате регулируется статьей 127 Кодекса законов о труде Украины.

Реклама

Согласно нормам, отчисления из заработной платы могут производиться только в случаях, прямо предусмотренных законом.

«Отчисления из заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию могут производиться только по приказу работодателя в определенных законом случаях», — отметила инспектор.

В частности, речь идет о возврате авансов, выданных в счет зарплаты, погашении излишне выплаченных сумм из-за учетных ошибок, а также невозвращенных командировочных средств или хозяйственных нужд.

В таких случаях работодатель имеет право выдать соответствующий приказ не позднее одного месяца с момента возникновения оснований для содержания.

Реклама

В случае увольнения возможно удержание из зарплаты — когда это законно

Отдельно говорится, что при увольнении работника возможно содержание за неотработанные дни отпуска, однако существуют исключения, предусмотренные законодательством.

«При каждой выплате заработной платы общий размер всех отчислений не может превышать двадцати процентов, а в определенных законом случаях — пятидесяти процентов зарплаты», — подчеркнула специалист.

Также подчеркивается, что при взыскании по нескольким исполнительным документам за работником в любом случае должно быть сохранено не менее 50% заработка.

Законодательством также запрещено производить вычеты из выходного пособия, компенсационных и других установленных выплат.

Реклама

Новости партнеров