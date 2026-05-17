- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 695
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ готовы помочь?: Жорин призывает Молдову вернуть Приднестровье
По мнению Жорина, Украина способна военным путем деоккупировать Приднестровье в короткие сроки.
Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин призвал Молдову наконец-то решить вопрос Приднестровья, пока у РФ нет ресурсов для защиты анклава.
Об этом он написал в Telegram.
По мнению военного, вопрос Приднестровья Молдове предстояло решить уже давно. А с начала полномасштабной войны в Украине наступило идеальное для этого время.
«Уже много лет они (Молдова — Ред.) имеют у себя под боком какой-то непонятный кусок России, и ничего с ним не делают. Очевидно, что у России сейчас нет достаточного ресурса, чтобы направить туда полноценные подразделения для защиты. Самое время вернуть себе оккупированные территории», — считает Жорин.
Он намекает, что Украина могла поддержать Молдову военным путем.
«Мы бы, думаю, нашли способ поддержать такую акцию. В целом Украина вполне способна военным путем деоккупировать Приднестровье в краткосрочной перспективе», — подытожил Жорин.
Угроза из Приднестровья: последние новости
Напомним, что Украина срочно усиливает оборону у Приднестровья.
Недавно российские власти приняли решение об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.
В Молдове предполагается, что такие действия Кремля могут быть связаны с потребностью России в новых военных для войны против Украины.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Российская Федерация хочет создать новую буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.