ВСУ готовы помочь?: Жорин призывает Молдову вернуть Приднестровье

Будет ли новая линия фронта возле Одесщины: Жорин призвал деоккупировать Приднестровье

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин призвал Молдову наконец-то решить вопрос Приднестровья, пока у РФ нет ресурсов для защиты анклава.

Об этом он написал в Telegram.

По мнению военного, вопрос Приднестровья Молдове предстояло решить уже давно. А с начала полномасштабной войны в Украине наступило идеальное для этого время.

«Уже много лет они (Молдова — Ред.) имеют у себя под боком какой-то непонятный кусок России, и ничего с ним не делают. Очевидно, что у России сейчас нет достаточного ресурса, чтобы направить туда полноценные подразделения для защиты. Самое время вернуть себе оккупированные территории», — считает Жорин.

Он намекает, что Украина могла поддержать Молдову военным путем.

«Мы бы, думаю, нашли способ поддержать такую акцию. В целом Украина вполне способна военным путем деоккупировать Приднестровье в краткосрочной перспективе», — подытожил Жорин.

Напомним, что Украина срочно усиливает оборону у Приднестровья.

Недавно российские власти приняли решение об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

В Молдове предполагается, что такие действия Кремля могут быть связаны с потребностью России в новых военных для войны против Украины.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Российская Федерация хочет создать новую буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

