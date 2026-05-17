ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1118
Время на прочтение
1 мин

Два военных самолета столкнулись и разлетелись вдребезги: видео катастрофы

Общая стоимость самолетов, которые разбились во время авиашоу в США, превышает 100 млн долларов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Катастрофа военных самолетов в США

Катастрофа военных самолетов в США / © скриншот с видео

Два самолета ВМС США столкнулись в воздухе во время авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Маунтин-Хоум в штате Айдахо. Пилоты катапультировались после катастрофы.

Об этом сообщили очевидцы в воскресенье, 17 мая.

Инцидент произошел с участием военных самолетов Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Boeing EA-18G Growler. Первый из них — палубный многоцелевой истребитель, второй — самолет радиоэлектронной борьбы. Их общая стоимость превышает 100 млн долларов.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что самолеты столкнулись в воздухе, прежде чем вспыхнули и распались на обломки.

Также на кадрах авиакатастрофы можно наблюдать, что после столкновения на землю спустились четыре парашюта. Это свидетельствует о том, что члены экипажа покинули самолеты до того, как они разбились.

Местное издание Idaho Statesman подтвердило, что оба экипажа безопасно катапультировались после столкновения самолетов. Их нашли невредимыми.

Авиабаза Маунтин-Хоум была закрыта после аварии. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные бригады, которые должны потушить пожар, возникший после падения самолетов.

Военные проведут расследование причин инцидента, который произошел на второй день проведения традиционного авиашоу.

Напомним, ранее в Южной Корее завершилось расследование авиакатастрофы, во время которой столкнулись в воздухе два истребителя F-15K. Как выяснилось, авария произошла из-за того, что пилоты снимали частные фото и видео.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie