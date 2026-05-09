Трагедия в аэропорту Денвера: пассажирский самолет насмерть сбил пешехода во время взлета

Рейс Frontier Airlines прервал полет из-за смертельного столкновения

В пятницу вечером, 8 мая 2026 года, в Международном аэропорту Денвера (США) самолет авиакомпании Frontier Airlines во время разгона насмерть сбил неизвестного пешехода. Роковое столкновение спровоцировало пожар в двигателе и сильное задымление салона, из-за чего пилотам пришлось экстренно прервать взлет и эвакуировать более двухсот человек с помощью аварийных трапов.

Об этом сообщает UNILAD.

Человек в двигателе и паника в салоне

Трагический инцидент произошел около 23:19 по местному времени с самолетом Airbus A321 (рейс 4345), который должен был выполнить внутренний перелет из Денвера в Лос-Анджелес. Всего на борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа.

По официальным данным руководства аэропорта, во время разгона по взлетно-посадочной полосе самолет наехал на постороннего. Пешехода частично затянуло в один из двигателей, что мгновенно повлекло за собой пожар и задымление кабины. Пилоты сразу прервали взлет, а экипаж успешно эвакуировал всех людей из-за надувных трапов. Сообщается только об одном пассажире, который получил легкие травмы при спуске. Пожарные Денвера оперативно ликвидировали огонь.

Перехвачены переговоры и расследование

Американский телеканал CBS News сообщил жуткие подробности этой ночи и эксклюзивные комментарии очевидцев. Согласно обнародованным аудиозаписям переговоров диспетчерской службы, пилот экстренно доложил башне: «Мы останавливаемся на взлетно-посадочной полосе. Мы только что кого-то сбили… у нас пожар в двигателе… На борту 231 человек. Кто-то шел по взлетной полосе».

Пассажир Джон Антенс, сидевший у иллюминатора прямо над крылом, рассказал журналистам телеканала, что во время разгона увидел яркую искру, после чего раздался мощный взрыв. Салон мгновенно заполнился густым дымом, люди начали орать от ужаса. После эвакуации пассажирам пришлось около часа ждать холодной взлетно-посадочной полосы под открытым небом, прежде чем их забрали специальные автобусы.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и местные правоохранители выясняют, как именно посторонний человек смог попасть на режимный объект. Взлетно-посадочная полоса 17L закрыта для следственных действий, а пассажиров отправили в Лос-Анджелес резервными рейсами на следующее утро.

