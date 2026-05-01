За это фото вас могут выгнать из самолета и оштрафовать: что нужно знать туристам

С целью защиты конфиденциальности своих работников во время исполнения служебных обязанностей британский национальный перевозчик British Airways внес серьезные изменения в условия перевозки. Теперь туристам категорически запрещено снимать бортпроводников на видео или фотографировать без их согласия.

Об этом пишет Daily Mail.

«Если во время вашего пребывания на борту самолета у нас есть разумные основания полагать, что вы снимали на видео, вели прямую трансляцию или фотографировали наш экипаж или других коллег без их разрешения, мы можем принять любые меры, которые признаем разумными, чтобы предотвратить продолжение вами подобного поведения», — говорится в пресс-службе.

Последствия для тех, кто проигнорирует новые правила, будут крайне неприятными. Представители авиакомпании отмечают, что нарушителей могут попросить покинуть самолет или отказать им в перевозке на следующих участках маршрута, указанных в билете.

Более того, работники авиакомпании получили право сообщать о таких инцидентах соответствующим органам для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

Следует отметить, что единого международного стандарта относительно съемки на борту нет. Однако другие крупные игроки рынка также придерживаются подобной политики.

В частности, ирландский лоукостер Ryanair отмечает: «Запись или фотографирование нашего персонала в аэропорту или на борту самолета без его согласия строго запрещены. Разрешены только записи или фотографии, касающиеся непосредственно вас».

Как разъясняет Управление гражданской авиации Великобритании (CAA), процесс фото- или видеосъемки в самолете всегда контролируется капитаном судна и бортпроводниками, чтобы это не создавало угрозы безопасности полета.

Напомним, ранее рейс авиакомпании Southwest Airlines чуть не закончился трагедией из-за технической неисправности в кабине. Второй пилот спас самолет и людей после того, как командир потерял сознание в результате травмы.

