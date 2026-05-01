Мила Нитич честно призналась в похудении на препаратах и назвала сумму, которую потратила на инъекции
Артистка также рассекретила, как сейчас поддерживает свою форму.
Украинская певица Мила Нитич честно призналась, как похудела на препаратах для диабетиков.
Знаменитость не скрывает, что избавилась от лишнего веса с помощью инъекций. На проекте "Ранок у великому місті" артистка признается, что спокойно об этом говорит, поскольку колола препарат и худела строго под наблюдением врача и таким образом не рисковала своим здоровьем.
"Я это не скрываю. Почему? Потому что я делаю это под наблюдением врача. Сейчас я прекратила это делать. Сейчас у меня уже спорт и питание", - говорит артистка.
Мила Нитич также добавляет, что колола препарат в течение 2-3 месяцев раз в неделю. В месяц знаменитость тратила на инъекции около 200 долларов. Сейчас певица отказалась от препарата. Свою форму исполнительница поддерживает с помощью питания и спорта.
"Я платила около 200 долларов в месяц. Колола один раз в неделю, ты колешь - и все. Это было два или три месяца. Сейчас уже прекратила", - добавила певица.
