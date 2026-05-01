Мила Нитич честно призналась в похудении на препаратах и назвала сумму, которую потратила на инъекции

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич честно призналась, как похудела на препаратах для диабетиков.

Знаменитость не скрывает, что избавилась от лишнего веса с помощью инъекций. На проекте "Ранок у великому місті" артистка признается, что спокойно об этом говорит, поскольку колола препарат и худела строго под наблюдением врача и таким образом не рисковала своим здоровьем.

"Я это не скрываю. Почему? Потому что я делаю это под наблюдением врача. Сейчас я прекратила это делать. Сейчас у меня уже спорт и питание", - говорит артистка.

Мила Нитич также добавляет, что колола препарат в течение 2-3 месяцев раз в неделю. В месяц знаменитость тратила на инъекции около 200 долларов. Сейчас певица отказалась от препарата. Свою форму исполнительница поддерживает с помощью питания и спорта.

"Я платила около 200 долларов в месяц. Колола один раз в неделю, ты колешь - и все. Это было два или три месяца. Сейчас уже прекратила", - добавила певица.

Напомним, недавно актриса Юлия Буйновская призналась, как похудела на 12 килограмм всего за три месяца. Артистка раскрыла причину, почему так резко потеряла вес.

