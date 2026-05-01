Передача Донбасса России не остановит войну: Подоляк назвал следующие "хотелки" Кремля

Михаил Подоляк / © Associated Press

Любые попытки задобрить Россию территориальными уступками приведут только к новым ультиматумам со стороны Москвы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

По словам чиновника, иллюзия о том, что война закончится после передачи агрессору Донецкой и Луганской областей, представляет опасную ошибку.

Какие-либо идеи относительно «территориальных уступок» не ведут к завершению войны. Единственный действенный механизм — принуждение России через военные и экономические инструменты, подчеркнул Подоляк.

«Когда кто-то думает, что если передадут России Донецк и Луганск в полном объеме, на этом все закончится. Нет, Ушаков прямо говорит, чтобы мы начали дискуссию об окончании войны, вы должны нам отдать Донецкую и Луганскую область. Это будет означать, что у вас на столе будет „Отдайте Запорожскую, отдайте Херсонскую“ и дальше, и дальше», — резюмировал он.

Напомним, помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что возможное решение Украины о выводе войск из Донбасса могло бы создать предпосылки для урегулирования «конфликта».

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва заявляет, что через два месяца сможет полностью захватить Донбасс, и обсуждает новые «сроки» с американской стороной.

