Украина
97
2 мин

Рожденные на войне: в подразделении ВСУ появились "боевые" котята (фото)

Бойцы 92-й ОШБр показали своих новых собратьев — котят Рысь, Волю и Таргана. Эта история о фронтовой Кисе, которая прошла с подразделением путь от Харьковщины до новых рубежей, и ее пушистое подкрепление, спящее в шлемах защитников.

Руслана Сивак
Котята в 92-й ОШБр

Котята в 92-й ОШБр / © соцмережі

В подразделении беспилотных наземных систем 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко появились трое котят, родившихся в зоне боевых действий.

Об этом сообщили на официальных ресурсах роты НРК 92-й ОШБр.

История появления «боевой семьи»

По словам военных, мать котят прибилась к военнослужащим осенью прошлого года, когда подразделение выполняло задание на Харьковском направлении. Бойцы начали подкармливать животное, и оно осталось с ними. Специального имени кошке не придумывали, называя ее просто Киса.

Во время передислокации на другой участок фронта военные забрали животное с собой, считая его полноправным членом команды. Уже на новом месте Киса привела троих пушистиков.

Бойцы назвали котят в честь моделей наземных роботизированных комплексов (НРК), которые используют подразделение:

  • «Рысь»

  • «Воля»

  • «Тарган»

Сейчас военнослужащие заботятся о новом пополнении: обеспечивают животных едой и уходом. Как отмечают в подразделении, котята стали для них настоящей «отдушиной» среди военных будней, а иногда малыши даже используют шлемы бойцов как место для сна.

«Даже на войне есть место для жизни и тепла», — заявили военные.

Напомним, украинские военнослужащие во время выполнения боевого задания спасли косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке. Животное заметили бойцы артиллерийского подразделения UNIT-A пограничной бригады «Месть» у дороги.

