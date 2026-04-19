На сколько дней можно оставлять кота одного дома: ответ ветеринара

На сколько дней можно оставлять кота / © Unsplash

Реклама

Иногда люди должны надолго уехать и оставить животное дома. На сколько можно максимально оставлять кота одного в квартире или доме?

О безопасном сроке рассказали Futura Sciences.

На сколько можно оставлять котов одних дома: ответ ветеринаров

Несмотря на то, что коты имеют репутацию независимых животных, они не терпят долгого одиночества. Конечно, коты могут делать вид, что им все равно на ваше присутствие, но на самом деле это совсем не так. Кошки воспринимают отсутствие человека дома как эмоциональное потрясение.

Реклама

К такому мнению пришли исследователи Университета штата Орегон. Они сообщили, что 64% кошек крепко привязаны к своим хозяевам. Кошки демонстрируют благосклонность, подобную детям и собакам.

Котам легче переживать одиночество, в отличие от собак. Они могут найти себе развлечение в то время как собаки преимущественно лежат под дверью и ждут прихода хозяев. Если кот взрослый и ему комфортно дома, он может пережить 24–48 часов без ущерба для психики.

Ветеринарный бихевиорист Микель Дельгадо объясняет, коты наиболее чувствительны к изменениям в распорядке дня. Длительное отсутствие хозяев может приводить к стрессу у животного или даже к проблемам с поведением.

Исследование PLOS One показало, что у кошек, которых часто оставляют дома на долгий срок, могут быть следующие последствия здоровья:

Реклама

в 67% случаев деструктивное поведение;

в 63% случаев чрезмерная вокализация (мяуканье, вой, крики);

в 60% случаев кошки начинали мочиться вне лотка.

Больше всего эти проблемы касаются кошек, которые живут без других животных в квартире или доме. Так что эксперты не советуют оставлять кота одного больше чем на двое суток максимум.

Оставить животное на более длительный срок можно только при условии, что к нему кто-нибудь будет приходить каждый день, чтобы покормить, поиграть и убрать в лотке.

В особых условиях нуждаются котята. У них нет зрелости и самостоятельности, поэтому до 3 месяцев котят нельзя оставлять более чем на 20 минут. Если котятам исполнилось 3 месяца, их можно оставлять максимум на шесть часов. Восьмимесячным котятам разрешено быть в одиночестве до 12 часов. После года кошки могут оставаться в одиночестве на весь день без дискомфорта.

Котов важно обучать самостоятельности очень постепенно. Так удастся предотвратить стресс и неуверенность у животного.

Реклама

Как подготовить кота к отпуску: что нужно сделать дома

Если вы планируете оставить кота дома на период отпуска, необходимо обеспечить животному все условия:

позаботьтесь о достаточном количестве корма и воды;

по возможности установите автоматические кормушки и поилки;

уберите в лотке;

оставьте коту все его любимые игрушки;

закройте комнату, где кот может столкнуться с опасностью;

уберите ядовитые растения и все, что может погрызть или проглотить кот;

позаботьтесь, чтобы к коту приходили ваши соседи или друзья.

Для собственного спокойствия можно написать инструкции друзьям, которые будут посещать кота. Еще можно установить камеру слежения за котом.

Мы рассказывали о топ-15 распространенных ошибках в уходе за котами. Убедитесь, что уход за животным правильный.

Также нужно помнить о правильном кормлении кота. Нормы порций и количество грамм отличаются в зависимости от пола, возраста, размеров и болезней котика.