Мужчина выпал из пассажирского самолета: что произошло

Самолет Jet2

В аэропорту Манчестера, Великобритания, произошел серьезный инцидент — мужчина выпал из пассажирского самолета авиакомпании Jet2 и получил тяжелые травмы.

Об этом пишет The Sun.

Событие произошло утром в субботу, 11 апреля. Инженер, работавший на стороннюю компанию, упал с самолета примерно в 8:00. Пострадавшего оперативно госпитализировали, а на месте сразу развернули спасательную операцию.

По данным Manchester Evening News, самолет готовился к рейсу на Тенерифе. После падения вокруг мужчины установили медицинские экраны, а в аэропорт вызвали экстренные службы.

В настоящее время мужчина находится в больнице в Манчестере. По предварительной информации, он получил многочисленные травмы: переломы обеих ног и локтей, вывих плеча и повреждение глазниц.

Сотрудник аэропорта Манчестера рассказал: «Чтобы смягчить удар во время падения, он выставил колени и руки — именно это и стало причиной его травм. Тогда мы не осознавали, сколь серьезными были эти травмы. Нам сказали, что ему сообщили, что лестница расположена справа, что и было на самом деле, но он неправильно это воспринял и подумал, что она слева. Когда он открыл дверь, то понял, что там нет лестницы, поэтому попытался ухватиться за дверь. Но поскольку дверь довольно тяжелая, а ветер был сильный, ее оттянуло, и он вылетел из самолета головой вперед».

По словам сотрудника, высота падения составляла около 10 метров, поэтому мужчине «повезло, что он жив». Также сообщается, что потерпевшему около 60 лет.

На место происшествия прибыли не менее шести карет скорой помощи. Представитель аэропорта подтвердил инцидент и сообщил, что пострадавшего доставили в больницу.

В Jet2 заявили, что уже начато полное расследование: «Нам известно об инциденте, произошедшем в аэропорту Манчестера, с участием человека, который работал на стороннего подрядчика. Мы не можем подтвердить дальнейшие подробности, однако можем подтвердить, что начато полное расследование. Мы делаем все возможное, чтобы оказать поддержку всем, кто в этом нуждается».

