Редкий кенгуренок оставил мамину сумку — в зоопарке Николаева показали уникальное животное (фото)

Фото: Николаевский зоопарк общегосударственного значения

В Николаевском зоопарке подрастает белый кенгуренок, который в последнее время стал значительно активнее и все чаще оставляет мамину сумку.

Николаевский зоопарк общегосударственного значения сообщил об этом 17 мая.

Малыш уже уверенно бегает рядом со взрослым животным, исследует вольер, умывается и наблюдает за посетителями.

В зоопарке говорят, что кенгуреня активно знакомится с окружающим миром и вызывает большой интерес у гостей.

Работники заведения приглашают желающих посетить и своими глазами увидеть поведение маленького жителя зоопарка.

Между тем, в Чехии подарок для детей неожиданно превратился в приключение для всего общества. Из частного двора накануне сбежал кенгуру по имени Скип.

